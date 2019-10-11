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Состоялось очередное заседание Общественного совета при министерстве финансов и налоговой политики НСО

Заседание прошло 10 октября на площадке Банка «Левобережный».
  • 11/10/2019, 20:44
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Открыл заседание и выступил со вступительным словом председатель Общественного совета при министерстве финансов и налоговой политики НСО Владимир Гаврилович Женов. Он отметил почти 100% явку и представил новых членов совета.

В обсуждении актуальных финансовых вопросов региона приняли участие заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Юрьевич Голубенко, работники министерства, заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного Собрания Новосибирской области Ирина Валерьевна Диденко, начальник финансово-хозяйственного управления федерации профсоюзов НСО Наталья Николаевна Кусургашева, а также члены Совета, в том числе представители банков и страховых компаний.
Ключевым пунктом повестки стал доклад начальника управления бюджетного планирования министерства финансов и налоговой политики НСО Колотовкиной Ирины Александровны «Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Активное обсуждение вызвал вопрос о добровольном имущественном страховании жилья граждан для оказании помощи жителям области при возникновении чрезвычайных ситуаций. Директор Новосибирского филиала акционерного общества «СОГАЗ», член общественного совета Ольга Александровна Гаенко представила промежуточные результаты деятельности рабочей группы во главе с Виталием Юрьевичем Голубенко по определению необходимости создания и реализации региональной программы организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан.
Участники заседания пришли к единогласному мнению, что данная программа должна реализовываться только с учетом социологического фона в области, готовности и добровольного согласия граждан, а также в их интересах.

В завершении встречи председатель Общественного совета проинформировал участников заседания о планируемой к проведению в Новосибирской области ежегодной межрегиональной премии «Финансовый престиж».

Генеральный директор Банка «Левобережный» (ПАО) Владимир Викторович Шапоренко поблагодарил председателя и членов совета за эффективную работу и выбор Банка «Левобережный» в качестве площадки для проведения очередного заседания по важным финансовым вопросам региона.

Фото с сайт www.nskbl.ru

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