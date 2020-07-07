FM LOGISTIC расширит бизнес в Новосибирске по «ростовской» модели

По планам компании FM LOGISTIC, Новосибирск должен стать этаким «сибирским Ростовом» — макрорегиональным центром агрологистики. Ускорительный импульс этому процессу должен дать партнерский проект с компанией «Росагромаркет». Об этом сообщил на пресс-конференции Кристоф Миневар, генеральный директор FM LOGISTIC в Центральной и Восточной Европе.

Финансовая детализация этого проекта пока не оглашалась, но, по словам Миневара, в значительной мере мастер-моделью для Новосибирска послужит Ростов-на-Дону — город, где компания создала крупнейшую на юго-западе России складскую платформу в 35 тысяч кв. м. Новосибирск в определенном смысле будет зеркальным двойником Ростова в своем макрорегионе. Тем более что к этой роли он уже объективно готов, а сама активизация FM LOGISTIC объясняется исчерпанностью ныне существующих мощностей.

— У нас много тендеров в этом регионе, в Сибири у нас три площадки, — сказал Кристоф Миневар. — Но сейчас мы, пожалуй, еще слишком маленькие для этого гигантского рынка. Новосибирск — приоритетный участок в Сибири, который мы планируем развивать. В этом регионе мы сейчас работаем на максимуме своих нынешних технологических возможностей, потому планируем расширяться и усиливаться.

Более детально о новосибирском проекте и его финансовой составляющей в компании говорить пока отказываются, отмечая, что он находится в стадии разработки. Как отметил другой спикер той же пресс-конференции, Алексей Мисоилов, генеральный директор FM Logistic Customs, фиксация Новосибирска в роли зауральской логистической столицы — процесс долгоиграющий и объективный. И агрологистика — яркая, но отнюдь не единственная составляющая этого образа.

— Если говорить о транспортной логистике, то в последнее время в этом регионе заметен такой тренд: переход от поставок из Москвы к прямым поставкам из-за рубежа, напрямую из стран-производителей, — констатирует Алексей Мисоилов. — Таким образом, мы видим существенное увеличение железнодорожных сообщений до Новосибирска из Владивостока (где консолидируются товары, доставленные морем), видим растущие прямые поставки из Китая непосредственно в Новосибирск. И именно сейчас Новосибирск становится большим хабом для организации поставок из России в страны Средней Азии: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. По сути, идет локализация поставщиков, когда логистическим организационным ядром становится не Москва, а столица макрорегиона. Тем самым экспортный вектор увеличивается, идет увеличение поставок в страны бывшего СССР.

По словам Алексея Мисоилова, логистические технологии в рамках города и его агломерации в Москве и в Новосибирске примерно идентичны, поскольку драйвером в значительной мере выступают одни и те же торговые сети.

— Магазины шаговой доступности — это сейчас основной стимулятор развития внутригородской складской логистики, — констатирует Мисоилов. — Это связано и с развитием новых торговых форматов, которые, можно сказать, пришли к нам вместе с коронавирусом. Это, например, так называемый dark store. И, конечно, мощная стимулирующая сила для отрасли — E-commerce. В этот период крупные игроки сегмента еще масштабнее и ярче проявили себя. Такие монстры, как Ozon, Wildberries, сейчас направили силы на развитие собственных инсорсных решений, а не на работу с подрядчиками. Количество складских помещений в регионах растет, но и потребность в них становится все больше. С другой стороны, фактор COVID-19 приводит к тому, что многие компании предпочитают делать дополнительный буфер по своим складским запасам. И им нужны дополнительные площади. Так или иначе, все это приводит к повышению средних арендных ставок. Парадокс-2020: активность бизнеса сокращается, а арендные ставки в логистической отрасли растут. Крупный сетевой ритейл освоил города-миллионники и перешагнул в 500-тысячники, в малые областные центры Центральной России и Зауралья, в города областного подчинения. Соответственно, с ростом географии сетевого ритейла выросла потребность в хороших складских комплексах. Ритейл — более 31% нашего клиентского портфеля, но за прошлый год доля ритейла уменьшилась на 5%. А доля индустриальных клиентов выросла на 1%. 38% в нашем обороте — транспорт. Цель — увеличить эту долю до 50%.

Дополняя коллегу, Кристоф Миневар отметил, что долю транспортных услуг компания изначально хотела довести до 50% к 2022 году, но планы несколько скомкала пандемия.

— Наш финансовый год начинается в апреле, — поясняет Миневар. — Поэтому говорим о годе с апреля 2019-го по март 2020-го. Это был хороший год с отличными финансовыми показателями и динамичным структурным развитием. Мы достигли за этот год оборота в 21,4 млрд рублей, число сотрудников достигло 8 тысяч, а общая площадь складских площадей от Москвы до Владивостока — 905 тысяч кв. м. Внедрили инвентаризацию с помощью дронов. Разрабатываем систему электронного распознавания документов и экзоскелет для грузчиков. Набрали 2600 новых сотрудников. В 2012-м приняли 10-летний план и по нему долю транспортного сектора хотели дорастить до 50% к 2022-му. А сейчас, наверное, к 2023-2024 году. Транспортный сектор до 50% будем увеличивать за счет новых сервисов и органического роста. Будем развивать собственный автопарк, сектор автоаренды. Международное транспортное направление у нас выросло в 15 раз. Если сохраним этот тренд, то планы перевыполним. К тому же помогает консолидация рынка, она влияет на органический рост. Рост транспортного сектора ожидается в 7%, ибо бизнес восстанавливается. Надежда — на манчжурское направление и на сборные грузы «Россия-Казахстан». А еще пандемия ускорила внедрение дистанционного менеджмента. Несколько сотен человек мы за неделю перевели в режим хоум-офиса — и он отлично работал. Это интересный урок для нас.

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