«SKY LIFT» предложила локальную защиту от коронавируса

Учитывая, что начавшаяся в марте коронавирусная пандемия явно затянулась, а осенью ученые уже прогнозируют новую волну, важность этого нововведения трудно переоценить, отмечают в компании. Лифтами постоянно пользуется подавляющее большинство населения, и от них нельзя отказаться. При этом, зайдя в узкое замкнутое пространство лифтовой кабины, зараженный вредным вирусом человек невольно может «поделиться» инфекцией с другими пассажирами — а значит, кабина лифта становится потенциально опасной для людей.

— Новый очиститель полностью снимает риск «внутрилифтовой» передачи болезнетворной микрофлоры, — говорит генеральный директор «SKY LIFT» Анатолий Опрышко. — Он вытягивает воздух из кабины, пропускает его через обеззараживающий блок и возвращает обратно. Для очистки используется воздушный фильтр, удаляющий пылевые включения, а обеззараживание производится за счет озонирования и ультрафиолетового облучения. Такое комплексное воздействие, само по себе абсолютно безопасное для человека, гарантирует уничтожение 99% всех вирусов и бактерий, которые могут находиться в воздухе.

Прибор автоматически включается, когда в кабину входит человек, и выключается, когда он ее покидает, — то есть работа вхолостую отсутствует, зря ресурс не используется. В сочетании с простотой и надежностью конструкции это обеспечивает многолетнюю бесперебойную работу устройства, не требующую частого и сложного технического обслуживания. Для пассажира — полный комфорт: агрегат работает практически бесшумно, а кабина наполняется освежающим озоновым ароматом. Дополнительно кабины лифтов от «SKY LIFT» будут снабжены санитайзерами и датчиками, показывающими температуру и степень загрязненности воздуха.

Подчеркнем, теперь все основные модели лифтов «SKY LIFT» оснащаются упомянутыми дезинфицирующими очистителями воздуха, эта опция включена в число базовых и не потребует от покупателя дополнительной оплаты.

— Несмотря на коронавирусную пандемию, «SKY LIFT» работает стабильно, без простоев и на 100% исполняет свои обязательства перед заказчиками, — заверил Анатолий Опрышко.

ж/д вокзал «Новосибирск-Восточный»

Крупная партия оборудования завода, 13 лифтов и 6 эскалаторов, отправлена для нового торгового центра в Благовещенск, сейчас готовится к монтажу. В начале лета завершен монтаж лифтов предприятия в зданиях, являющихся историко-архитектурными памятниками регионального и федерального значения: вокзал «Новосибирск-Главный» и Новосибирский государственный театр оперы и балета; еще два лифта введены в эксплуатацию в первом построенном доме жилого комплекса «RED FOX» в Новосибирске. Два специализированных медицинских лифта «SKY LIFT» поставила в Астрахань, в здание местной инфекционной больницы. Один лифт — в Алейск Алтайского края, два — ушли в Самару (в жилой дом и гостиничный комплекс). В ближайшее время начнется монтаж двух лифтов в очередном доме жилого комплекса «КрымSKY».

Фотографии из архивов компании «SKY Group». Главное фото лифт Дорожная клиническая больница.