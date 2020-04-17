ФНС разъяснила условия ведения Реестра МСП

Ряд мер поддержки бизнеса, предусмотренных в постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», распространяется на субъекты малого и среднего бизнеса, которые включены в Реестр МСП и ведут деятельность в пострадавших отраслях, сообщили в УФНС по Новосибирской области.

В связи с этим УФНС России по Новосибирской области информирует жителей региона об условиях формирования и ведения Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (Реестра МСП).

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» определено, что к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся хозяйственные общества, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели и т.д., сведения о которых внесены в Реестр МСП.

Для включения в Реестр МСП хозяйствующий субъект должен удовлетворять одновременно трем условиям:

ограничения по составу участников для хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ;

среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать установленные предельные значения;

доход хозяйствующего субъекта, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, не должен превышать установленные предельные значения.

Ограничения по составу участников

Условия включения в Реестр МСП установлены пп. 1 п. 1.1 ст.4 Закона № 209-ФЗ.

Так как ФНС России не располагает сведениями об акционерах АО (содержание сведений об акционерах в ЕГРЮЛ законодательством не предусмотрено), держатели реестров акционеров АО ежегодно до 5 июля должны представлять в ФНС России в электронном виде перечень АО, соответствующих условиям, предусмотренным пп. 1 п. 1.1 ст.4 Закона № 209-ФЗ. При этом сведения о соответствующем держателе реестра акционеров должны содержаться в составе сведений об этом АО в ЕГРЮЛ.

Кроме того, п.6 ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ определен перечень поставщиков информации, которые ежегодно в срок до 5 июля представляют для включения в Реестр МСП перечень иных ЮЛ.

Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения:

до 100 человек для малых предприятий (среди малых предприятий выделяются микропредприятия — до 15 человек);

от 101 до 250 человек для средних предприятий.

Кроме того, Правительство РФ вправе установить предельное значение среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год свыше установленного Законом № 209-ФЗ значения для средних предприятий, которые осуществляют в качестве основного вида деятельности предпринимательскую деятельность в сфере легкой промышленности. Соответствующий вид предпринимательской деятельности признается основным при условии, что доля доходов от осуществления такого вида деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70% в общей сумме доходов юридического лица

Доход хозяйствующего субъекта, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, не должен превышать предельные значения:

для микропредприятий — 120 млн рублей;

для малых предприятий — 800 млн рублей;

для средних предприятий — 2 млрд рублей.

Индивидуальные предприниматели включаются в Реестр при условии удовлетворения критериям по среднесписочной численности работников и доходу, полученному от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год.

Реестр МСП формируется автоматически ежегодно 10 августа текущего календарного года на основе сведений по состоянию на 1 июля.

В период между ежегодными формированиями Реестра МСП в него вносятся изменения: включаются вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, исключаются из Реестра прекратившие деятельность организации и предприниматели. Такие изменения вносятся в реестр 10-го числа каждого месяца, следующего после регистрации или прекращения хозяйствующего субъекта.

Если хозяйствующий субъект удовлетворяет всем условиям субъекта МСП, но не включен в Реестр, он может обратиться с соответствующей заявкой в разделе «Реестр МСП» на сайте ФНС России.

В Реестр МСП не включаются хозяйствующие субъекты, не представившие в налоговый орган сведения о среднесписочной численности работников и налоговую отчетность до 1 июля, а также организации, не соответствующие условиям по составу участников по состоянию на 1 июля.

Исполнение обязанностей по представлению таких сведений и отчетности после 1 июля и (или) внесение изменений в ЕГРЮЛ по составу участников после 1 июля не являются основанием для включения в Реестр МСП в течение года.

Некоммерческие организации в Реестр МСП не включаются. Законодательством не предусмотрена выдача налоговыми органами хозяйствующим субъектам справок о подтверждении статуса МСП.

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