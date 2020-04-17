В правительстве Новосибирской области систематизировали меры поддержки

— По всем региональным и части федеральных мер поддержки изданы соответствующие нормативные акты. Ждем НПА по тем мерам, которые были объявлены на совещании президентом РФ. Сегодня мы разместим информацию с конкретным описанием всех мер господдержки — кому они доступны, а также информацию о том, куда за ними обращаться и какие документы для этого необходимы, — рассказал в ходе брифинга и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

По его словам, ведомство консолидировало информацию по налоговым, кредитным, контрольно-надзорным мероприятиям. В блоке также указаны «горячие линии», по которым предприниматели могут получить ответы на свои вопросы. Профильные «горячие линии» работают в УФНС, ТПП, «Опоре России», Центре поддержки экспорта и т.д.

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров добавил, что «горячая линия» начала работать в региональном центре «Мой бизнес» — 8-800-600-34-07. За минувшую неделю в день на нее поступало от 50 до 250 звонков. Кроме того, антикризисные меры поддержки запустили гарантийный Фонд поддержки МСП и Фонд микрофинансирования.

— В гарантийном фонде, который выступает поручителем по кредитам МСП перед банками, разработана новая скорринговая программа: до одного дня сокращено время обработки заявок. Фонд микрофинансирования до 300 тысяч увеличил сумму микрозайма на пополнение оборотных средств. Ранее кредиты на оборотку не предоставлялись, но в нынешних экономических условиях это очень востребованный заем у предпринимателей, — констатировал Гончаров. — Со 100 до 300 тысяч увеличен заем без залога. Кроме того, по Фонду микрофинансирования мы приняли решение в индивидуальном порядке продлевать сроки выплаты кредитов, так как понимаем, что для некоторых предпринимателей это актуально, даже при условии, что эти сроки уже были льготными.

Сколько обращений от предпринимателей уже поступило в областные фонды и каков процент их одобрения, министр оценить затруднился. Эту информацию ведомство будет анализировать на следующей неделе.

Начальник отдела предоставления мер соцподдержки минтруда и соцразвития Новосибирской области Дмитрий Радич заявил, что при любой нестандартной жизненной ситуации граждане могут обращаться в центры соцподдержки за адресной помощью. В том числе речь идет об индивидуальных предпринимателях, которые в результате введения режима самоизоляции потеряли источник заработка.

— По областному законодательству, любой гражданин, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, может обратиться к нам с заявлением о выделении адресной помощи в денежном выражении или в натуральном виде (продуктовые наборы), — пояснил Радич. — Единственный момент: гражданину нужно будет предоставить документы и подтвердить низкий уровень дохода — помощь будет предоставляться при доходе ниже прожиточного минимума.

Для работоспособного жителя области сумма поддержки в такой ситуации может составить около 11,5 тысячи рублей.

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