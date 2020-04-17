Новосибирские компании вошли в рейтинг лучших работодателей страны

Опубликованы результаты Рейтинга работодателей России по итогам 2019 года от hh.ru, портала по поиску работы и сотрудников. Среди участников было шесть организаций из Новосибирска, две из них попали в топ-100, сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Отмечается, что тройка лидеров в рейтинге та же, что и год назад, но с другим распределением мест между ними: ПАО «Газпром нефть», госкорпорация «Росатом» и компания «СИБУР». На три строчки выше по сравнению с прошлым годом поднялся «Сбербанк» (он на пятом месте). Впервые в этом году приняли участие в рейтинге и сразу оказались в первой десятке Банк ВТБ и компания «Бакарди Рус».

Новосибирскими лидерами стали 2ГИС (отрасль: IT и интернет) — 15 место и Дистрибьюторская Менеджмент Система (отрасль: оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы) — 76 место.

Остальные участники рейтинга из Новосибирска не вошли в топ-100, однако заняли достойные места: компания «ИнфоСофт» (отрасль: IT и интернет) – 101 место, Агентство недвижимости Жилфонд (отрасль: строительство и недвижимость) – 123 место, АО «ПФК Обновление» (ТМ RENEWAL) (отрасль: производство, торгово-производственные компании) – 131 место, ITC-Electronics (отрасль: оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы) – 195 место.

— Сам факт участия организации в рейтинге говорит о ее привлекательности с точки зрения трудоустройства – ведь не всякий работодатель рискнул подать заявку. Напомню, компании принимают участие в Рейтинге работодателей России от hh.ru добровольно и бесплатно, то есть, сами решают, готовы ли они к оценке со стороны. Единственное ограничение — численность персонала должна быть более 100 человек. Работодатели, которые в своих силах не уверены, как правило, просто не принимают участие, — рассказывает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

В пресс-службе рассказали, что рейтинг работодателей России от hh.ru строится на основе оценки вовлеченности работающих в компании сотрудников, оценки эффективности работы HR-подразделения и уровня развития HR-процессов и выбора компании соискателями, ищущими работу.

Сбор данных для рейтинга проводился с 1 июня по 31 октября 2019, анализ результатов — с 1 ноября 2019 по февраль 2020 года (по методике, одобренной ВЦИОМ). Подробнее о методологии можно узнать на сайте рейтинга. Полный список компаний, вошедших в рейтинг лучших работодателей России 2019 года опубликован там же.

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