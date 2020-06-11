ФНС запустила сервис для налогоплательщиков

ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В разделе COVID-19 сервисов на сайте ФНС России достаточно ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую налогоплательщиком систему налогообложения. После чего сервис выведет информацию о платежах за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года, от которых освобождается налогоплательщик, — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно Федеральному закону от 08.06.2020 №172-ФЗ бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, освобождаются от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года. Для страховых взносов за этот период освобождение реализовано в виде установления тарифов по ставке 0%.

К получившим такую меру поддержки лицам закон относит организации — субъекты МСП, а также индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности. Также в список войдут пострадавшие некоммерческие организации по реестрам, которые будут сформированы уполномоченными органами.

Они освобождаются от уплаты:

налога на прибыль организаций в части авансовых платежей за II квартал 2020 года;

налога по упрощенной системе налогообложения, налога на доходы физических лиц для ИП в части платежей за II квартал 2020 года;

единого сельскохозяйственного налога в части авансового платежа за первое полугодие 2020 года;

единого налога на вмененный доход, водного налога, торгового сбора в части налога (сбора), исчисленного за II квартал 2020 года;

акцизов, налога на добычу полезных ископаемых в части налога за апрель-июнь 2020 года;

налога по патентной системе налогообложения — за календарные дни срока действия патента, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года

Освобождение от уплаты имущественных налогов за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года будет предоставлено:

по налогу на имущество организаций – для всех объектов;

по транспортному и земельному налогам – для транспортных средств и земельных участков, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности;

по налогу на имущество физлиц – для объектов недвижимости, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности.

Пониженный тариф страховых взносов в размере 0% установлен для пострадавших лиц в отношении выплат за апрель, май и июнь 2020 года.

Кроме того, для ИП установлены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 г. в сумме 20 318 руб. вместо 32 448 рублей. Разница – 12 130 рублей, в размере одного МРОТ.

В УФНС России по Новосибирской области рассказали, что по состоянию на 1 июня 2020 года в Новосибирской области включены в реестр МСП и имеют основной вид деятельности, относящийся к пострадавшим отраслям, 37,7 тыс. налогоплательщиков (в том числе юридических лиц – 10,4 тыс., индивидуальных предпринимателей – 27,3 тыс.).

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