СГК начинает очередной этап испытаний в зоне новосибирской ТЭЦ-5

С 15 июня в двух районах Новосибирска стартует очередной этап испытаний теплосетей от ТЭЦ-5 — в зоне перекачивающей насосной станции №11. В целом 68% теплосетей города уже прошли гидравлические испытания, выявлено 747 повреждений. В отдельных зонах трех ТЭЦ СГК возобновила горячее водоснабжение.

Предварительные итоги

2/3 теплосетей Новосибирска уже прошли гидравлические испытания. По состоянию на 10 июня СГК в срок возобновила горячее водоснабжение по следующим зонам теплоснабжения (подробная информация на карте):

Кировская районная котельная;

ТЭЦ-5 (зоны ПНС № 6 и 10, головной участок в Первомайском районе);

ТЭЦ-4 (микрорайоны 5 и 6, а также Северный и Красногорский выводы);

ТЭЦ-2 (улицы Большевистская, Революции, Фабричная).

Всего энергетики выявили 747 дефектов — это примерно на 10% превышает уровень прошлого года; 513 уже устранили. Приоритет в ремонтах — за теми повреждениями, которые влияют на сроки подачи горячей воды. Остальные, от которых зависит отопление, устранят позже.

Наибольшее число повреждений традиционно в самых крупных зонах:

168 — в зоне теплоснабжения в зоне ТЭЦ-5 (ПНС №10) в пяти районах города на правом берегу;

164 — в зоне ТЭЦ-3: в Ленинском и Кировском районах Новосибирска.

Для сравнения, на теплосетях головного участка ТЭЦ-5 в Первомайском районе нашли 21 дефект, а в зоне ТЭЦ-4 (Северный и Красногорский выводы) — 108 дефектов.

Испытания в зоне ТЭЦ-3 завершились 9 июня, бригады ведут ремонт; максимальный срок отсутствия горячей воды — до 12 июня включительно.

Новый этап

С 15 июня по 20 июня будут проводиться испытания тепловых сетей ТЭЦ-5 в зоне перекачивающей насосной станции №11. Далее бригады займутся устранением дефектов. Максимальный срок отсутствия горячей воды — до 26 июня включительно.

Под испытания попадают коммуникации Центрального и Октябрьского районов.

Улицы в зоне испытаний

Национальная (от Богаткова до Никитина), Куприна, Есенина (от Богаткова до Никитина), Лежена, 32 (роддом), Лежена 26/2, Кошурникова (от Богаткова до Никитина), Богаткова(от Кошурникова до Кирова), Стофато, Добролюбова(от Кирова до Кошурникова), Панфиловцев, Никитина (от Есенина до Кирова), Автогенная, Псковская, Узловая, Радиотехническая, Пешеходная, Панфиловцев, Коммунстроевская, Крамского, Грибоедова (от Пролетарской до Кирова), Дунайская 40, Воинская, Пролетарская, Карла Либкнехта, Красноармейская, Далидовича, Короленко, Лескова, Белинского, Тургенева, Чехова, Толстого, Ленинградская, Московская, Гурьевская (от Гаранина до Кирова), Алтиллерийская, Гаранина, Сакко и Ванцетти (от Кирова до Лескова), Маковского, Шевченко (от Кирова до Белинского), Покатная, территория Военного городка, Военная, Тополевая, В. Старощука, Сибревкома 9, Коммунистическая (между Октябрьской и Богаткова), Октябрьская (между Каменской и Шамшиных), Семьи Шамшиных (от Ипподромской до Фрунзе), М. Горького (от Каменской до Военной), Депутатская (от Каменской до Военной), Орджоникидзе, Каменская (от Депутатской до Фрунзе), Щетинкина (от Каменской до Шамшиных), Трудовая, Ядринцевская, Потанинская, Романова, Журинская, О.Жилиной 21, 23, Мичурина (от Орджоникидзе до Фрунзе), Фрунзе 2, 4, Чаплыгина (от Шамшиных до Каменской), Каменская 3, 19, 19а; Чаплыгина, 93.

О повреждениях и выходе воды на поверхность СГК просит сообщать по телефонам:

8(383) 289-01-47 — начальник смены теплосетевого подразделения СГК;

8(383) 261-44-37 — диспетчерский пункт 5-го района тепловых сетей (Дзержинский, Октябрьский районы);

8(383) 223-17-44 — диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей (Центральный, Железнодорожный районы);

051 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.

Фото с сайта СГК