Штабы Навального закрываются

Понедельник 26 апреля стал последним днём работы штаба Алексея Навального в Новосибирске. Поводом для сворачивания деятельности стало судебное решение о признании организации политика — «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, внесен в реестр иностранных агентов, внесен в реестр экстремистских организаций) — экстремистской, что поставило её вне закона.

— Мосгорсуд наложил 26 апреля на ФБК и штабы Навального обеспечительные меры по делу о признании нас экстремистскими организациями, — сообщается в группе «Команда Навального. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». — К сожалению, работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников. Начиная с сегодняшнего дня, на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена. В ближайшее время мы поменяем у неё название и максимально обезличим. Это же произойдет и с остальными страницами нашего штаба в социальных сетях.

По словам навальнистов, окончательно прекращать политическую деятельность они не намерены.

— Мы в личном качестве продолжим бороться с коррупцией, с партией «Единая Россия», и с Владимиром Путиным, который строит дворцы на бюджетные деньги, — сообщают активисты. — Бороться будет непросто, но обязательно победим, потому что нас много, и мы сильные.

Что касается лидера новосибирских навальнистов, депутата горсовета Сергея Бойко, то он намерен сконцентрироваться на решении городских проблем. Об этом политик сообщил на собственной странице в соцсети.

— Я никуда не пропадаю и в ближайшее время сконцентрируюсь на местной политике, — пишет Бойко. — У нас есть городские депутаты, у нас есть Коалиция и десятки тысяч ее сторонников и избирателей. У нас есть куча проблем, которые можно решить, даже пока кремлевский дед еще занимает место в бункере. Надеюсь, на вашу поддержку и сотрудничество, друзья. Тактическое отступление — годный способ перегруппироваться. Тем более, что логика истории на нашей стороне, и победа будет за нами. Будут еще и крутые организации и заметные мероприятия.

Напомним, что Алексей Навальный был арестован в середине января. Это спровоцировало ряд протестных акций его сторонников в разных регионах России.