Фонд «Подари свет» помог исполнить желания 200 новосибирских детей

Учредитель фонда «Подари свет» Анна Аксёненко рассказала о том, как священнослужители и благотворители дарят тепло детским душам.

В конце ноября социальная служба Вознесенского кафедрального собора обратилась в фонд трудовой и культурной социализации людей с ограниченными возможностями здоровья «Подари свет» с просьбой помочь организовать празднование Нового года для патронируемых детей – ребятишек с инвалидностью, малышей из многодетных семей и детей, отцы которых ушли защищать Родину на СВО.

«Мы откликнулись на эту просьбу и создали «Ёлки желаний», которые затем разместили в нескольких крупных компаниях Новосибирской области. Большое спасибо всем предприятиям, которые нас поддержали! Часть открыток с пожеланиями детей сняли и воплотили в жизнь сотрудники этих компаний. Подарки по оставшимся письмам взяли на себя сами компании», – рассказала руководитель фонда Анна Аксёненко.

Подарки детям подготовили персональные. Каждый ребёнок в письме писал своё заветное желание. Через храм эти письма и открытки передали в фонд, и каждый из консолидированных фондом благотворителей выбрал, какие мечты детей он хочет исполнить, что ему ближе.

Глава фонда «Подари свет» отметила, что мечты у детей были самые разные:

«Кто-то хотел куклу. Кто-то – канцелярские принадлежности. Один ребёнок, вы не поверите, попросил трёхтомник Солженицына… Всего было собрано 200 персональных подарков и ещё 50 стандартных подарочных наборов – для ребятишек из семей священников Новосибирской епархии».

По её словам, на праздничном концерте собрались не все дети, подарки для которых заготовили благотворители. Ведь среди них есть лежачие больные и те, кто в этот день проходил реабилитацию. К таким ребятишкам Дед Мороз на днях съездит на дом, чтобы вручить долгожданный презент и поздравить с Новым годом.

«Вместе с нами в организации сегодняшней «Ёлки желаний» участвуют и другие организации. От фонда «Благодар» приехали аниматоры, устроившие шоу мыльных пузырей; от кондитерской компании «Дудник» привезли конфеты и тортики; агентство праздников «Маленькое чудо», из которого прибыли Дед Мороз и Снегурочка», – добавила Анна Аксёненко.

Своими впечатлениями от «Ёлки желаний» поделилась и социальный работник Вознесенского кафедрального собора Татьяна Алексейцева.