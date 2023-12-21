Бюджет Новосибирска с 14 поправками утвердили в горсовете

Во первом чтении бюджет Новосибирска был принят депутатами горсовета 4 декабря 2023 года. Поправки по нему принимались до 11 декабря включительно. По словам председателя постоянной комиссии депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике Кирилла Покровского, в комиссию поступили 14 поправок от мэра города Новосибирска. Он подчеркнул, что они учитывают все предложения постоянных комиссий.

— В мэрию города Новосибирска и в Совет депутатов поступило обращение прокуратуры города Новосибирска об увеличении расходов в 2024-2026 годах по отдельным направлениям, таким как содержание улично-дорожной сети, благоустройство территории города, содержание остановочных пунктов, строительство и реконструкция объектов образования, сетей водоотведения, расселение аварийного жилого фонда и еще ряд других предложений и замечаний, — перечислил он.

Кирилл Покровский уточнил, что по предложению прокуратуры города в поправках мэра предусмотрено увеличение расходов на содержание и ремонт улично-дорожной сети (349,6 миллионов рублей), благоустройство территории города (67 миллионов рублей), содержание, ремонт и обустройство остановочных пунктов (17,5 миллионов рублей).

Таким образом, доходная часть бюджета города в 2024 году превысит 90 млрд рублей, расходная часть достигнет 92 млрд рублей.

Бюджет вызвал споры среди депутатов по поводу его достаточности.

— Наш бюджет в следующем году будет меньше, чем бюджет 2023 года. Меньше, чем бюджет 2014 года, 2010 года, 2005 года. Он вообще не сильно рос все эти 20 лет и только становился меньше. О чем мы говорим? Какое динамическое развитие? Какое вообще развитие? Я отлично понимаю прокуратуру, денег на самые важные проекты нет и не будет. Это не бюджет миллионника, это бюджет выживания может быть, но точно не развития, — заявил Антон Картавин.

Екатерина Шалимова, парировала коллеге и напомнила, что в течение года бюджет корректируется и на социально значимые направления средства добавляются. Однако, указала на недостаточную эффективность работы профильных департаментов мэрии.

— Снегопад у нас был 6 числа, но есть участки, на которые еще ни разу не выходила техника. Пожалуйста, переговорите с департаментами, с ответственными лицами о том, что невозможно постоянно слышать жителям спальных районов одну и ту же фразу «Мы делаем акцент на центральные улицы города, мы убираем в первую очередь их». Везде живут люди. Или взять безопасные школьные маршруты. Анатолий Евгеньевич, я сколько раз уже говорила на комиссиях, на сессиях, выступала с тем, что у нас дети учатся в зимнее время года. Зачем мы строим тротуары? Так долго обсуждали программу безопасных школьных маршрутов, выделяли на это средства, но по этим тротуарам передвигаться невозможно детям в зимнее время года. Давайте сделаем работу над ошибками, — попросила Екатерина Шалимова.

Не согласился с мнением о сокращении бюджета и депутат Андрей Гудовский. Он напомнил, что начиная с середины 2000-х годов бюджет Новосибирска растет, а мэр Новосибирска перевыполнил один из пунктов своей предвыборной кампании 2014 года.

— Я в городском совете с 2005 года. Так вот бюджет города Новосибирска с середины двухтысячных годов вырос как по собственным средствам, так и по субвенциям, которые приходят из областного и федерального бюджета. Это цифры, которые мы можем посмотреть. Я могу напомнить, когда была в 2014 году компания избирательная и кандидатом был Локоть Анатолий Евгеньевич, которым сейчас мэр. Одна его из предвыборных программ была довести бюджет города до 50 миллиардов рублей. Правильно? Да. На сегодняшний день у нас 80 с лишним миллиардов рублей городской бюджет, — отметил он.

В итоге бюджет города был принят большинством голосов. За него проголосовал 41 депутат. Один голос был против бюджета. Еще один депутат не стал голосовать по этому вопросу.

Ранее редакция сообщала, что более 300 поправок внесено в бюджет Новосибирской области на ближайшие три года.