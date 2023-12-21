Почти безопасно: глубокий коллектор в центре Новосибирска прикрыли голыми ветками

Внимательный житель Новосибирска возмутился безответственностью чиновников и коммунальных служб. Мужчина прислал шокирующие фотографии в паблик «Инцидент Новосибирск».

— Тем временем в Первомайском сквере «всерьёз» позаботились о безопасности отдыхающих и прикрыли открытый люк парой веточек, — написал сибиряк.

Один из пользователей предположил, что люк украли и из-за этого появилась столь «серьезная» защита.

— Уже давно бы полимерпесчаные люки поставили на тротуарах и не воровали бы их, — говорит один из комментаторов.

Напомним, что более 40 чугунных люков украли с тепловых камер в Новосибирске. По каждому случаю подано заявление в полицию.

Сейчас СГК использует полимерные крышки для того, чтобы отвадить преступников. В этом году их было установлено более 500 штук.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ребенок провалился в открытый канализационный люк.