Почти безопасно: глубокий коллектор в центре Новосибирска прикрыли голыми ветками

Внимательный житель Новосибирска возмутился безответственностью чиновников и коммунальных служб. Мужчина прислал шокирующие фотографии в паблик «Инцидент Новосибирск».
— Тем временем в Первомайском сквере «всерьёз» позаботились о безопасности отдыхающих и прикрыли открытый люк парой веточек, — написал сибиряк.
Один из пользователей предположил, что люк украли и из-за этого появилась столь «серьезная» защита.
— Уже давно бы полимерпесчаные люки поставили на тротуарах и не воровали бы их, — говорит один из комментаторов.
Напомним, что более 40 чугунных люков украли с тепловых камер в Новосибирске. По каждому случаю подано заявление в полицию.
Сейчас СГК использует полимерные крышки для того, чтобы отвадить преступников. В этом году их было установлено более 500 штук.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ребенок провалился в открытый канализационный люк.
Фото со страницы паблика «Инцидент Новосибирск» в Вконтакте
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