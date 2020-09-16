Фонд развития моногородов выделит для Линево 430 млн рублей

Фонд развития моногородов профинансирует строительство объектов инфраструктуры сразу к пяти инвестплощадкам в Линево Новосибирской области. Объем выделенных Фондом средств составит более 430 млн рублей. Решение о софинансировании расходов для Линево было одобрено Наблюдательным советом Фонда, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За счет средств Фонда развития моногородов будут построены сети газо-, водо- и электроснабжения, водоотведения, подстанция, а также автомобильные дороги. Строительство объектов позволит реализовать на территории Линёво несколько инвестпроектов. Это станция техобслуживания тяжелой и грузовой техники, производство металлоконструкций, солей и редкоземельных металлов, пищевого оборудования, фабрики по производству обуви.

— Обеспечение инвесторов необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой — одно из необходимых условий для привлечения бизнеса в моногорода. Мы рассчитываем, что финансовая поддержка Фонда развития моногородов, направленная на строительство и подведение всех необходимых коммникаций к инвестплощадкам компаний, ускорит темпы развития их проектов. Новосибирская область тоже вкладывается в это направление: для проектирования и создания объектов инфраструктуры ТОСЭР «Линево» выделено уже более 80 млн рублей, — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Отмечается, что по итогам реализации всех 5-ти инвестпроектов в Линёво будет создано более 300 новых рабочих мест. Общий объем привлеченных инвестиций составит порядка 840 млн рублей.

— Одобрение Фондом развития моногородов заявки на строительство инфраструктуры в ТОСЭР «Линево» — это не только хорошая новость для тех компаний, которые уже представили свои проекты, но и усиление инвестиционной привлекательности этой территории, где еще есть несколько свободных участков, — прокомментировал генеральный директор АИР Александр Зырянов.

Фото: Юлия Данилова