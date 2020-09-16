«Кудряшовский» завершает строительство третьей очереди

— Завершается реализация третьей очереди проекта АО «Кудряшовское». Его запуск намечен на ноябрь 2020 года. Работа идет в первоначально заданном графике. Началось формирование маточного поголовья племенной фермы, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

По его словам, после запуска третьей очереди объем производства на свинокомплексе вырастет на 22 тысячи тонн мяса в год. В 2019 году в Новосибирской области были произведены 180 тысяч тонн мяса свинины. 28% из них — на АО «Кудряшовское».

— Предприятие начало отгрузку свинины в Монголию и Вьетнам. С учетом планируемого увеличения объемов экспортное направление Кудряшовского свинокомплекса становится стратегически важным и актуальным, — добавил Лещенко.

По данным минсельхоза, свиноводством в регионе заняты 63 сельхозпроизводителя, из них 45 — КФХ и ИП. В 2019 году в регионе были зарегистрированы 263 тысячи голов свиней, в 2020-м планируется, что поголовье увеличится до 273,6 тысячи.

Министр также отметил, что в связи со сменой собственника предприятия пересмотрены концепции некоторых проектов. В частности, строительства цеха по переработке биологических отходов.

— Стоимость цеха снизилась с 200 до 50 млн рублей. Там будут применяться менее затратные технологии, оборудование. Думаю, что в следующем году он будет реализован. В любом случае реализация этого проекта позволит поднять уровень биологической безопасности предприятия, — заявил Лещенко.

Напомним, осенью 2019 года холдинг «Сибирская аграрная группа» (Томск) приобрел активы группы связанных компаний АО «Кудряшовское», ООО «Кудряшовский мясокомбинат».

АО «Кудряшевское» — крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие в Новосибирской области. Ранее сообщалось, что расширение действующего свинокомплекса даст компании возможность увеличить численность поголовья свиней на 40% — до 530 тысяч голов в год. Благодаря вводу в действие новых мощностей, мясокомбинат расширит ассортимент и увеличит производство готовой продукции до 75 тысяч тонн в год. Планировалось, что предприятие выйдет на проектную мощность в первом квартале 2021 года.

Жители Новосибирска периодически жалуются на неприятные запахи в районе аэропорта Толмачево и даже в центральной части города. Этот вопрос постоянно поднимает и руководство аэропорта. Предположительно, причиной неприятного запаха является деятельность Кудряшовского свинокомплекса. Сейчас эту тему мониторит департамент ЖКХ и комитет по экологии мэрии Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- aitoff