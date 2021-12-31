Форма охранника как часть имиджа компании

Группа компаний «Патриот» предлагает качественную спецодежду, расходные материала и средства защиты для малого, среднего и крупного бизнеса. Заказать форму охранников оптом можно здесь.
Форма охранников – это спецодежда, которая для нормального выполнения обязанностей персоналом должна отвечать таким требованиям:
Что касается цветовых решений, то форма обязана быть нейтральной. Она не должна привлекать излишнего внимания, если охраняется стационарный объект. В случае, когда мероприятие выездное, то могут быть использованы яркие цвета, которые специально выделяют службу безопасности на фоне других людей. Обычно для пошива применяется черный, синий или серый цвет, камуфляжные расцветки. В некоторых случаях охрана может иметь униформу корпоративных оттенков. Для опознавания сотрудников униформа имеет шевроны на карманах, плечах, спине с надписью «охрана» или логотипом компании. Это способ обозначить полномочия персонала. Если охранники носят кепки или шапки, то на них также делается нашивка «охрана».
Форма охраны должна соответствовать выполняемым функциям, сезону и специфике охраняемого объекта.
Охранник – это первый человек, которого видит посетитель на входе. От внешнего вида персонала, манеры поведения и речи зависит впечатление об организации, которую он представляет. Стандарт униформы выбирается каждой компанией и утверждается внутренним положением.
Фото предоставлено рекламодателем
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