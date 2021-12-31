Форма охранника как часть имиджа компании

Группа компаний «Патриот» предлагает качественную спецодежду, расходные материала и средства защиты для малого, среднего и крупного бизнеса. Заказать форму охранников оптом можно здесь.

Требования к форме

Форма охранников – это спецодежда, которая для нормального выполнения обязанностей персоналом должна отвечать таким требованиям:

высокая прочность изделий, стойкость к механическим нагрузкам;

комфортный покрой, который не стесняет движения;

функциональность (наличие наружных и потайных карманов);

состав ткани с учетом сезонности униформы;

влагоустойчивость для работы на улице.

Что касается цветовых решений, то форма обязана быть нейтральной. Она не должна привлекать излишнего внимания, если охраняется стационарный объект. В случае, когда мероприятие выездное, то могут быть использованы яркие цвета, которые специально выделяют службу безопасности на фоне других людей. Обычно для пошива применяется черный, синий или серый цвет, камуфляжные расцветки. В некоторых случаях охрана может иметь униформу корпоративных оттенков. Для опознавания сотрудников униформа имеет шевроны на карманах, плечах, спине с надписью «охрана» или логотипом компании. Это способ обозначить полномочия персонала. Если охранники носят кепки или шапки, то на них также делается нашивка «охрана».

Виды формы

Форма охраны должна соответствовать выполняемым функциям, сезону и специфике охраняемого объекта.

Для торговых центров, промышленных предприятий используется стандартный костюм из куртки и брюк. Они изготавливаются из смесовой ткани, которая практична и долговечна в носке. Брюки и куртка должны быть одного цвета. Для летнего варианта используются рубашки белого или голубого цвета. Для банков и крупных офисов униформа охраны – это деловой костюм с рубашкой, галстуком. Для охраны территорий предприятия, стоянки применяются куртки и дождевики, выполненные из влаго- и ветрозащитной ткани. При работе в ночное время на ней обязаны быть светоотражающие нашивки. Для групп быстрого реагирования предусматривается комплект из футболки или свитера, брюк, куртки, балаклавы, разгрузочного жилета или бронежелета.

Охранник – это первый человек, которого видит посетитель на входе. От внешнего вида персонала, манеры поведения и речи зависит впечатление об организации, которую он представляет. Стандарт униформы выбирается каждой компанией и утверждается внутренним положением.