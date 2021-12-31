Как выбрать платье для полных женщин

К счастью, сегодня даже ведущие модные дома регулярно создают коллекции для девушек с нестандартной фигурой. Поэтому подобрать платья больших размеров не составит труда, при этом вещь будет стильной и соответствовать современным модным тенденциям.

Как выбрать женское платье большого размера: рекомендации

Несколько лишних килограммов — не повод надевать бесформенный балахон и отказываться от красивых нарядов. Правильно подобранная одежда скроет недостатки фигуры, сделает ее более стройной и соблазнительной.

Первое, на что следует обратить внимание, — тип материала. Хорошо смотрятся на девушках крупной комплекции шифон, кружево. Эти ткани скрывают недостатки фигуры и делают силуэт воздушным. Другой подходящий вариант — штапель. Для холодного времени года подойдет твид, джинс, бархат с коротким ворсом и платья из тонкой вязки.

Цвет наряда также имеет огромное значение. Самым “стройнящим” считается черный, но это не означает, что нужно использовать исключительно его. Отлично смотрятся на пышных формах цвета:

бордо;

винный;

изумруд;

шоколад;

баклажан.

Стилисты рекомендуют полным людям использовать насыщенные и одновременно неяркие тона в одежде. Также подойдут платья с мелкими узорами, а вот от крупных принтов лучше отказаться. Визуально сделать фигуру более стройной помогут вертикальные полосы.

Но главное, на что следует обратить внимание, — фасон. Отложите в сторону облегающую одежду, которая подчеркивает недостатки телосложения и платья с излишне глубоким декольте. И подбирайте модель в зависимости от типа фигуры:

“Яблоко”. Подходят модели трапециевидной формы, а также выполненные в греческом стиле с завышенной талией. Для офиса же подойдет модное платье-футляр. “Песочные часы”. Отличный вариант — наряд с А-силуэтом. “Груша”. Рекомендуются платья с длинной струящейся юбкой, закрывающей бедра.

Хорошо смотрятся на пышных фигурах платья с запахом, модели “баллон” из тонкого материала.

Также обратите внимание на детали, которые помогут скрыть проблемные зоны. Например, визуально сделать стройнее талию смогут прозрачные от кисти до локтя рукава, вставки по бокам платья, косые карманы, двухтканевый крой или многослойная фактура. Если основная проблема заключается в широких бедрах, их поможет спрятать широкий подол вида “годе”. А прямые рукава “реглан” удлинят шею и придадут правильную форму плечам.

Где продаются стильные женские платья для полных женщин

Отдел с нарядами Plus Size есть практически в любом магазине одежды. Однако выбор в них часто ограничен, а модели из новых коллекций появляются редко. Поэтому намного удобнее выбирать вещи онлайн в Интернете. Например, в специализированном магазине “Богатырь” можно найти разнообразные модели платьев разных расцветок, фасонов и размеров. Каждая девушка с роскошными формами сможет найти платье по фигуре на любой случай:

базовые;

вечерние;

повседневные.

Перед покупкой обязательно изучите отзывы покупателей, а также условия доставки, оплаты и проверьте наличие скидок и акций. Особое внимание уделите качеству предлагаемого товара, чтобы понравившееся платье после покупки радовало как можно дольше.

Найти шикарное платье большого размера сегодня не проблема. Изучите советы стилистов, выберите правильный магазин, и совсем скоро ваш гардероб пополнится потрясающей одеждой на любой случай жизни.