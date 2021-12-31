Отставки/назначения 2021 года

Федеральные структуры

В плане кадровых перестановок первыми заявили о себе контролирующие органы: 18 января 2021 года от занимаемой должности были освобождены заместитель Барабинского межрайонного прокурора Новосибирской области, советник юстиции Александр Девятов, прокурор Сузунского района Новосибирской области, старший советник юстиции Марина Трофимова и прокурор Доволенского района Новосибирской области, младший советник юстиции Владимир Череватов. Александр Девятов назначен на должность прокурора Здвинского района Новосибирской области на 5 лет. Кроме того, Марина Трофимова назначена на должность прокурора Доволенского района Новосибирской области на 5 лет, а Владимир Череватов — на должность прокурора Сузунского района Новосибирской области на 5 лет. 29 января прокуроры Куйбышевского и Барабинского районов Сергей Довгаль и Петр Ромащенко поменялись местами.

22 января прокурором Новосибирска назначен Роман Сивак, до этого возглавлявший прокуратуру Бердска. Предшественник Сивака летом 2020 года подал в отставку, а в ноябре 2020 года был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в сентябре 2021 года материалы дела в отношении Ференца и еще нескольких фигурантов были переданы в Восьмой кассационный суд. На период между Ференцом и Сиваком обязанности прокурора Новосибирска исполнял заместитель Игорь Стасюлис, в конце апреля назначенный прокурором Оренбурга.

Прокурорские перестановки временно прервало ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», которое 4 февраля возглавил экс-начальник Алтайского ЦГМС Александр Люцигер.

Прокурорские пертурбации продолжились летом: 28 июня первым заместителем прокурора Новосибирской области был назначен старший советник юстиции Сергей Коростылев, переведенный из Красноярского края. Предшественник Коростылева в должности первого зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов назначен прокурором Свердловской области.

Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 20.09.2021 № 883-к старший советник юстиции Илья Черкас освобожден от должности прокурора Баганского района Новосибирской области и назначен на должность Татарского межрайонного прокурора Новосибирской области.

За прокурорами эстафету перехватили следователи: 8 июля ушел на пенсию руководитель управления СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко. В настоящее время обязанности руководителя исполняет его первый заместитель Антон Бадулин.

После прокуроров и следователей цепочку кадровых изменений продолжили судебные органы: 21 июня председателем суда Первомайского района назначена Ирина Тишина, 9 ноября председателем областного суда стала зампредседателя Иркутского областного суда Людмила Симанчева (указ президента). Ее предшественница Римма Шатовкина проходит обвиняемой по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В начале декабря материалы дела были переданы в суд.

После прокуроров, следователей и судей кадровые перестановки продолжились в системе ФСИН: 21 июля начальник ГУФСИН Новосибирской области Андрей Попето переведен на аналогичную должность в Красноярском крае. В Новосибирской области после перевода Попето обязанности начальника вначале исполнял первый заместитель, полковник внутренней службы Юрий Емец. По информации сайта ведомства, в настоящее время обязанности начальника исполняет другой заместитель — полковник внутренней службы Игорь Новиков.

Логическую цепочку в конце июля нарушили следователи: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, образованное путем присоединения Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России и Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, возглавил генерал-майор юстиции Алексей Александров.

В середине сентября перестановки коснулись таможенников: первым заместителем начальника Сибирского таможенного управления назначен полковник таможенной службы Вячеслав Селезнев. За ними последовали антимонопольщики: 28 сентября временно исполняющим обязанности руководителя УФАС по Новосибирской области назначен Дмитрий Сухоплюев, до этого занимавший должность начальника отдела контроля государственного оборонного заказа. Ранее временным начальником УФАС был объявлен Александр Годованюк, переведенный в Новосибирскую область из Красноярского края, где он занимал пост начальника контроля краевого управления.

В конце сентября начальником управления погранслужбы УФСБ по Новосибирской области назначен полковник Алексей Знаменский (указ президента). 27 января руководителем ведомства был назначен генерал-лейтенант Сергей Сизов, ранее возглавлявший УФСБ по Челябинской области.

В середине октября состоялось одно из самых долгожданных назначений федеральных структур на территории Новосибирской области — у Сибирского федерального округа появился полпред. На эту должность указом президента был назначен помощник главы государства Анатолий Серышев. Пост освободился после того, как его в августе покинул Сергей Меняйло, впоследствии возглавивший Северную Осетию. К моменту назначения нового полпреда федералы делегировали в Сибирь его первого заместителя — экс-депутата Госдумы и сотрудника спецслужб Олега Денисенко.

Завершают блок федеральных отставок и назначений «новости культуры»: 27 октября худрука Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана Минкульт РФ назначил гендиректором МХАТа. Художественным руководителем новосибирского театра в настоящее время является дирижер Дмитрий Юровский.

Госдума и Совет Федерации

Что касается новостей Госдумы, то в сентябре 2021 года по результатам выборов обновился ее состав. На избирательных округах на территории Новосибирской области выборы выиграли единороссы: депутат Заксобрания, главврач областного онкодиспансера Олег Иванинский (округ №135), депутаты Госдумы Дмитрий Савельев (136) и Виктор Игнатов (138), а также справоросс, депутат Заксобрания, замдиректора ООО «Вира-Строй» Александр Аксененко. В составах региональных партийных списков в Госдуму нынешнего созыва прошли ее вице-спикер Александр Жуков («Единая Россия») и бывший вице-спикер горсовета Новосибирска, секретарь реготделения КПРФ Ренат Сулейманов.

В середине ноября стало известно о повышении в Совете Федерации сенатора, бывшего губернатора Новосибирской области и бывшего мэра Новосибирска Владимира Городецкого, назначенного заместителем председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Правительство области

Блок кадровых изменений в региональном правительстве в середине февраля частично открыл министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. Чиновник остался в должности, но при этом получил статус заместителя председателя правительства с набором новых полномочий.

Также в феврале изменения прошли и по линии Министерства культуры: на должность директора ГБУ «Центр креативных индустрий» был назначен зампредседателя Новосибирского областного отделения «Союза театральных деятелей РФ», бывший начальник координации службы спецпроектов Новосибирской филармонии Виктор Буланкин.

Месяц спустя поредело Министерство транспорта: замминистра Сергей Ставицкий был арестован по подозрению в уголовном деле о взятке. В настоящее время экс-чиновник находится под стражей.

Следующее изменение также носит уголовный характер: 10 апреля арестован по подозрению в превышении должностных полномочий директор ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» Владимир Мурзин. В настоящее время управление возглавляет Юрий Бутримов.

Через день в правительстве прошли более законопослушные изменения: 12 апреля завхозом правительства назначен Виталий Манев, сменивший Вадима Бобыря, впоследствии назначенного главой Первомайского района Новосибирска.

Еще через несколько дней изменения коснулись Совета судей Новосибирской области, которое возглавил председатель Бердского городского суда Павел Яковинов.

В конце апреля вновь активизировалась прокуратура, двое ее представителей поменялись местами. Старший советник юстиции Александр Барышников назначен прокурором Центрального района сроком на 5 лет. С сентября 2011 года он занимал должность Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора Новосибирской области. Дмитрий Цуканов, ранее занимавший должность прокурора Центрального района Новосибирска, приказом генерального прокурора Российской Федерации от 29.04.2021 № 369-к назначен на 5-летний срок Новосибирским межрайонным природоохранным прокурором Новосибирской области.

В мае 2021 с уровня замдиректора до директора Новосибирского художественного музея поднялась Екатерина Болдырева, которая до прихода в музей в 2020 году возглавляла АНО «Историческое общество Сибирского федерального округа».

Следующие несколько месяцев наблюдалось затишье. Только в начале августа стало известно о назначении начальником контрольного управления бывшего замминистра финансов и налоговой политики Светланы Шарпф.

Через несколько дней назначение состоялось в Министерстве труда и социальной политики: на пост заместителя министра заступил экс-директор «Муниципальной аптечной сети» Владимир Машанов.

Более значимое назначение примерно в то же время состоялось в другом министерстве — цифрового развития, глава которого — Анатолий Дюбанов — ушел на повышение на федеральный уровень, возглавив департамент развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ. 4 октября министром цифрового развития области назначен Сергей Цукарь, до этого занимавший пост замминистра.

В этот же день, 4 октября, должность министра труда и социальной политики оставил Ярослав Фролов, ставший главврачом больницы №34, сменив Владимира Ярохно. Министерство возглавила замминистра Елена Бахарева.

В начале ноября губернатор области объявил о новом «строительногом» заместителе, на должность которого был назначен бывший замначальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Роман Теленчинов. Спустя месяц в «строительном» блоке регионального строительства произошло еще одно знаковое событие — ушел с поста глава Минстроя Иван Шмидт. По официальной версии — по собственному желанию. В то же время, по информации источников издания, уход чиновника может быть связан с многочисленными скандалами вокруг строительства ледовой арены и значительным отставанием объекта от графика. В настоящее время обязанности министра исполняет его заместитель Алексей Колмаков.

За неделю до отставки Шмидта — 23 ноября — правительство «похудело» еще на одного министра: стало известно об уходе главы Миннауки Алексея Васильева в структуру «Росатома». Сейчас обязанности министра исполняет его заместитель.

В конце ноября руководителем ТУАД назначен Владимир Воспанчук, ранее возглавлявший ресурсоснабжающее МУП «Комбинат бытовых услуг» Бердска. Прежний глава ТУАД Михаил Чуманов, проходящий подозреваемым по уголовному делу о взятке, в настоящее время содержится под стражей.

Последняя на момент подготовки материала кадровая перестановка связана с уходом с поста министра природных ресурсов и экологии Андрея Даниленко по состоянию здоровья.

Заксобрание

Первые перестановки в региональном парламенте связаны с фракцией «Пенсионеры за социальную справедливость»: 25 февраля мандат получил директор ООО «Альянс» Андрей Пак. Ему «по наследству» перешло место в партийном списке «Пенсионеров за социальную справедливость» Галины Бизяевой, подавшей в отставку по собственному желанию.

Следующее изменение уголовного характера произошло почти полгода спустя, когда мандат добровольно сдал находящийся под следствием по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере председатель комитета по строительству, ЖКХ и тарифам, председатель совета директоров ЗАО «Коченевская птицефабрика» Александр Морозов («Единая Россия»). В должности его сменил ранее возглавлявший аграрный комитет руководитель управления Пенсионного фонда Новосибирской области Александр Терепа («Единая Россия»). На место Терепы в аграрном комитете заступил его заместитель, глава совета директоров агрохолдинга «Половинновский элеватор» Денис Субботин («Единая Россия»).

Помимо упомянутого Александра Морозова, в 2021 году уголовные дела были возбуждены в отношении еще двух депутатов — заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, собственника компании «Сельхозпрод» Валентина Сичкарева и директора АО СХП «Ярковское» Глеба Поповцева (оба — «Единая Россия»). В конце декабря решением Чулымского районного суда Сичкарев признан виновным в хищении свыше 2 млн рублей бюджетных средств и приговорен к условному наказанию в виде 4 лет лишения свободы. Тем не менее, в отличие от ранее упомянутого Морозова, мандат он пока сохраняет. В отношении Поповцева расследование дела продолжается.

Еще один значительный блок изменений связан с выборами депутатов Государственной Думы, куда были избраны двое депутатов областного Заксобрания — главврач областного онкодиспансера Олег Иванинский («Единая Россия») и замдиректора по развитию ООО «Вира-Строй» Александр Аксененко («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). На округах Иванинского и Морозова пройдут довыборы. Аксененко, в 2020 году избранного в Заксобрание по списку справороссов, сменил следующий за ним директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков.

Районы области

Из отставок и назначений районного уровня выделим несколько наиболее знаковых. Так, 6 мая вступил в должность главы Искитимского района Юрий Саблин, до этого возглавлявший Краснообск в Новосибирском районе. Бывший глава района Олег Лагода в настоящее время находится под следствием по уголовному делу о превышении должностных полномочий, в отношении него прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Пост главы Краснообска занимает Татьяна Эссауленко, вступившая в должность в конце октября и до этого занимавшая пост первого заместителя главы.

В начале августа ушел в отставку глава Баганского района Виктор Бамбух, годом ранее успевший побыть депутатом Заксобрания области после того, как унаследовал мандат лидера списка единороссов, директора НМИЦ им. Мешалкина Александра Караськова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

В начале октября революционные изменения начались в Совете депутатов Новосибирского района: ушел в отставку его председатель Сергей Гарцуев. Официальная версия — «по собственному желанию», по информации источников редакции — в результате конфликтов районного руководства с областным Заксобранием, аппарат которого Гарцуев возглавил после ухода из районного совета. Районный совет возглавляет в прошлом председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Сергей Зубков.

Мэрия Новосибирска

Муниципальную исполнительную власть с началом 2021 года стало «потряхивать» в сфере строительной отрасли, когда в середине февраля был задержан по подозрению в мошенничестве при строительстве детсада в Кировском районе директор муниципального предприятия «Управление капитального строительства» Константин Головин. В настоящее время обязанности начальника учреждения исполняет его заместитель Елена Ярцева.

Следующий блок изменений связан с перестановками в промышленно-инновационном департаменте. 22 марта начальником управления потребительского рынка и заместителем начальника департамента стала Наталья Чагина, ранее возглавлявшая комитет организации работ и услуг ритуальной отрасли.

11 марта был назначен новый начальник департамента — Виталий Витухин, ранее возглавлявший управление потребительского рынка мэрии. Пост руководителя департамента освободился после отставки Александра Люлько, незадолго до которого департамент покинул начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики Максим Леоненко. Исходу чиновников предшествовала скандальная реализация концессии по «умным остановкам», вызвавшая конфликт мэрии с предпринимательским сообществом.

Следующие кадровые изменения произошли по весне в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, пост начальника которого в начале мая покинул Роман Дронов, в настоящее время возглавляющий ПАТП-4.

Место главы департамента пустовало до 1 октября, пока на эту должность не заступил экс-руководитель банка «Акцент» Константин Васильев. В качестве возможных претендентов на эту должность неофициальные источники называли начальника финансово-экономического управления департамента Олесю Богомазову, экс-главу Первомайского района Виталия Новоселова, главу Советского района Дмитрия Оленникова, руководителя ГКУ «Мост» Юрия Алексеевского.

Следующим нового руководителя обрело управление архитектуры и градостроительства мэрии, которое возглавил Алексей Драбкин, ранее работавший начальником инженерной и транспортной инфраструктуры в составе департамента строительства и архитектуры. Управление архитектуры оставалось «безголовым» с декабря 2020 года после ухода прежнего руководителя Виталия Столбова.

Наконец, 12 октября стало известно, что МКУ «Управление дорожного строительства» возглавил Виктор Хихлов.

Горсовет

Основным ньюсмейкером в плане пертурбаций в кадровом плане в горсовете Новосибирска в 2021 года стала фракция ЛДПР, состав которой в сентябре пополнил ранее независимый депутат Ростислав Антонов. Но спустя месяц он же покинул фракцию либерал-демократов. Из нее ушла и депутат Ирина Беспечная, примкнувшая к фракции единороссов. В результате ЛДПР-цев в горсовете осталось 4, при требуемой к фракции нижней планке в 5 человек, что стало поводом для прекращения ее деятельности. Однако до этого момента фракция заявила о своих правах на пост вице-спикера, на который провели Евгения Лебедева, сохранившего пост даже после распада фракции.

Вторым ньюсмейкером горсовета Новосибирска стал независимый депутат от коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко, осенью с семьей покинувший Россию и в конце ноября заявивший, что не планирует возвращаться из-за границы, опасаясь политического преследования. Сейчас политик проживает в Греции, однако мандат депутата горсовета Новосибирска сдавать не собирается. В то же время, как следует из устава Новосибирска, постоянное проживание за рубежом — одно из оснований досрочного прекращения депутатских полномочий.

Районы Новосибирска

В середине мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил сотрудникам администрации Первомайского района нового главу — бывшего завхоза регионального правительства Вадима Бобыря. Бывший глава района Виталий Новоселов оставил свою должность по собственному желанию, чтобы, как сообщал чиновник, сосредоточиться на избирательной кампании в Госдуму, куда он был выдвинут от КПРФ по округу №137, но проиграл справороссу Александру Аксененко.

Политические партии

Первыми ньюсмейкерами в плане кадровых изменений среди партий стали справедливороссы, сменившие руководителя реготделения с вице-спикера областного Заксобрания Анатолия Кубанова на теперь уже депутата Госдумы Александра Аксененко.

В ноябре кадровые изменения коснулись реготделения КПРФ, увеличившего количество секретарей с 4 до 7 человек. Компанию действующим первому секретарю, мэру Новосибирска Анатолию Локтю, секретарям депутату Госдумы Ренату Сулейманову, вице-спикеру Заксобрания Владимиру Карпову и секретарю по организационно-партийной и кадровой работе Алексею Русакову составили секретарь по оргработе, член облизбиркома и первый секретарь Кировского местного отделения партии Владимир Сабалевский, секретарь по выборам, зампредседателя комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, лидер коммунистов Ленинского района Роман Яковлев и секретарь по агитации и пропаганде, пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.