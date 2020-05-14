Формируется β-Реестр высокотехнологичных компаний НТИ

Платформа Национальной технологической инициативы (далее — НТИ) и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) в настоящее время формируют реестр высокотехнологичных компаний, которые принимают или только планируют принять активное участие в реализации НТИ, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Участие в реестре позволит указанным компаниям претендовать на меры поддержки со стороны институтов развития и государства, которые разрабатываются в рамках борьбы с социальными и экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Реестр позволит организовать взаимодействие с компаниями для уточнения запроса на федеральную и региональную поддержку и получения обратной связи об эффективности принятых мер.

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