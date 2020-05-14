Производство костюмов врача-инфекциониста в Бердске будет увеличено

Организация «Здравмедтех-Н» в г. Бердске получит около 100 млн рублей федерального финансирования, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Мы практически в курглосуточном режиме работаем с предприятиями, которые задействованы в той или иной степени в борьбе с пандемией коронавируса. «Здравмедтех-Н» активно работает на нужды здравоохранения в течение двух месяцев. Если до этого работа велась преимущественно на хирургическую отрасль, то сейчас появилась большая потребность в костюмах врачей-инфекционистов и защитных комбинезонов. В мае месяце планируется произвести около 200 тысяч комплектов, — рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. — При поддержке правительства региона совместно с федеральным Фондом развития промышленности предприятию подготовлена господдержка в размере 92 млн рублей на обновление производства и пополнение оборотных средств, на закупку сырья. Также подготовлено письмо в адрес Минпромторга России по оказанию поддержки в отгрузке полного объема материалов (спанбонда), поскольку вопрос сырья сейчас стоит очень остро. Мы оказываем содействие всем предприятиям, которые к нам обращаются.

По его словам, ранее, в 2017 году, организация получила субсидию в размере 1 млн рублей на приобретения нового технологического оборудования (техперевооружение) в рамках профильной региональной госпрограммы.

В региональном правительстве подчеркнули, что в сутки на предприятии «Здравмедтех-Н» отшивается 1800-2000 изделий. Сейчас планируется увеличивать мощности производства костюмов врача-инфекциониста – их поставки ожидаются в медицинские организации нашего и соседних регионов.

Как рассказал генеральный директор организации Алексей Клевасов, документы на получение федерального финансирования (92 млн рублей) будут подписаны уже сегодня, на 2 года по ставке 1% годовых. Благодаря господдержке производство увеличено в пять раз. Для выполнения намеченного объема продукции заключены договоры подряда с 12 предприятиями региона. Планируется расширение штата сотрудников с 350 до 400 человек.

Комплекс мер региональной поддержки также предложен производителю реагентов для тест-систем компании «БиоСан», которая выпускает комплектующие материалы для ПЦР-наборов, диагностирующих коронавирус, и планирует нарастить мощности. Организации доступны займы регионального Фонда развития промышленности, льготные займы МКК Фонд микрофинансирования Новосибирской области, услуги Гарантийного фонда Новосибирской области.

Ряд мер был предпринят региональным минпромторгом относительно предприятий легкой промышленности, которые увеличили производство тканевых многоразовых масок или перепрофилировались. Благодаря этому в регионе удалось ликвидировать ажиотажный спрос на маски – ежедневный объем производства гигиенических масок в пик дефицита составил около 160 тыс. шт. в день. Максимальные мощности производства составляют около 252 тыс. шт. в день. Реестр региональных производителей масок регулярно пополняется.

В пресс-службе рассказали, что в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции поддержка оказана почти 1500 представителям малого и среднего бизнеса региона. Кроме того, более 3 млрд рублей составляют средства региональных фондов поддержки предпринимателей региона. В такую сумму оценивается капитализация Гарантийного фонда Новосибирской области и Фонда микрофинансирования Новосибирской области в 2020 году, средства которых могут быть использованы на поддержку бизнеса.

Фото пресс-службы регионального минздрава