Форум «Городские технологии» пройдет 29-30 октября

Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление, согласно которому «Дни технологий» и международный форум «Городские технологии – 2020» пройдут в Новосибирске 29-30 октября в формате конференц-связи.

— Провести в период с 29.10.2020 по 30.10.2020 в городе Новосибирске мероприятие «Дни технологий» и международный форум «Городские технологии – 2020» в формате видео-конференц-связи, — говорится в документе.

Напомним, изначально организационный комитет форума должен был разработать и утвердить программу проведения мероприятия «Дни технологий» и форума до 26 марта 2020 года. До 31 марта 2020 года оргкомитет должен был утвердить план подготовки мероприятия «Дни технологий» и форума и обеспечить его выполнение.

Однако, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории города Новосибирска, мероприятие было перенесено. Постановлением от 26 июня Анатолий Локоть снова переносит форум. До 27 июля он поручил разработать и утвердить программу Гортеха, а до 31 утвердить планы подготовки мероприятий. Как уточнили в департаменте промышленности мэрии, пока форум планируется провести осенью 2020 года.

Фото: Юлия Данилова