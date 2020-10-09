Распределение разрешений на охоту на лосей пройдет в регионе с помощью жеребьевки

12 октября в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области посредством случайной выборки состоится распределение разрешений на добычу 34 лосей и 222 косуль сибирских на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области в сезоне охоты 2020 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отмечается, что процедура осуществляется путем обращения к соответствующей функции информационной системы «Охота» подсистемы государственной информационной системы Новосибирской области «Межведомственная автоматизированная информационная система» использующей генератор случайных чисел.
— Программа случайным образом отбирает номера заявок из общего количества поданных, в соответствии с количеством разрешений на добычу охотничьих ресурсов, подлежащих распределению. После завершения отбора заявок подсистемой «Охота» формируется протокол случайной выборки, — уточнили в пресс-службе.
Фото: pixabay.com, автор- MandrillArt
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