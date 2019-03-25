Форум IT-START соберет молодых изобретателей и программистов

С 12 по 14 апреля на площадке Новосибирского государственного технического университета пройдет первый форум молодых программистов и изобретателей IT-START, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что образовательная программа ориентирована на молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет, которые хотят стать высокооплачиваемыми специалистами на рынке IT и телекоммуникаций, открыть свой бизнес в сфере высоких технологий, найти инвестора для своего проекта. В рамках форума пройдет конкурс проектов, победители которого получат ценные призы и доступ к различным формам поддержки: акселерационные программы, стажировки в крупных IT-компаниях и т. д.

Форум IT-START – окружная стартап-школа Сибирского федерального округа для молодых изобретателей и программистов. Планируется, что участие в ней примут 120 новосибирских и 30 иногородних начинающих изобретателей.

На протяжении трех дней с участниками будут работать специалисты и эксперты IT-компаний, представители инновационной инфраструктуры и потенциальные инвесторы. Помимо лекционной части, предусмотрена практическая работа с проектами участников. Финальным мероприятием IT-школы является презентационная сессия, в рамках которой участники представят проработанные проекты на суд жюри и, возможно, найдут среди экспертов своих инвесторов.

Регистрация по ссылке: https://itstart2019.ru/.

Возраст 16+

Фото: с сайта itstart2019.ru