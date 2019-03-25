Дома в Новосибирске подешевели на 2 %

За год средняя цена квадратного метра дома в Новосибирске снизилась на 2% и составила 41,9 тыс. руб. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН, проанализировав изменение цен на частные дома в городах-миллионниках России в 2017-2018 гг.

Отмечается, что уменьшение средней цены квадратного метра частного дома наблюдается в 7 из 16 рассматриваемых городов.

Отмечается, что в Новосибирске средняя стоимость частного дома (4,09 млн руб.) в черте города только на 10% выше, чем квартиры (3,73 млн. руб.). При подборе жилья покупатели часто отдают предпочтение объектам индивидуального жилищного строительства, а не квартирам, т.к. при такой переплате могут приобрести жильё в два раза больше по площади и участок земли.

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