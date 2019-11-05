Форум «Мой бизнес» в Новосибирске собрал более 1,5 тысяч участников

Инструменты, тренды и стимулы для совершенствования бизнеса получили предприниматели региона на форуме федерального уровня 2 ноября. Ведущие эксперты, в числе которых бизнес-тренеры, лидеры списков Forbes и локальные лидеры предпринимательского сообщества поделились своим опытом с аудиторией в 1600 человек, сообщили в пресс-службе университета Синергия.

Отмечается, что основными темами выступлений стали стратегии развития бизнеса, меры господдержки, способы продвижения услуг, техники убеждения. Хедлайнерами мероприятия стали сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова, генеральный директор и соучредитель лейбла «Блэк стар» Павел (Пашу) Курьянов, основатель компании по разработке бизнес-игр F5GAME.RU Ольга Грищенко и другие гости.

Бизнесмены, известные новосибирцам, тоже поддержали форум. На сцене выступили владелец PrimeTime, AHOTELS, Dёнер Антон Горестов, основательница сети языковых школ «Хайнань» Ольга Шойдина. «Когда выступают спикеры с реальным опытом, это намного ценнее для молодых участников: все видят узнаваемые бренды и верят в сказанное. Думаю, на этом форуме всё именно так», — поделился впечатлениями арт-директор Kilev Creative Lab Дмитрий Килёв.

— Мероприятия, подобные форуму «Мой Бизнес» дают предпринимателям возможность лучше понять себя и свою бизнес-психологию, пересмотреть процессы в компании, не позволяющие выйти на новый уровень, трезво оценить свои возможности и, может быть, изменить стратегию бизнеса, — сказала замуправляющего по малому и среднему бизнесу Сибирского филиала банка «Открытие» Ольга Гринько.

Аналогичные форумы «Мой бизнес» пройдут в 25 городах России в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» ― инструмента нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В задачи форумов входит информирование бизнес-общественности о мерах господдержки и возможностях по созданию и развитию своего дела, формирование института наставничества и помощь начинающим предпринимателям в открытии собственного дела.

Фото предоставлено пресс-службой университета Синергия