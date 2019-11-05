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Главу Новосибирского района «отправили в отставку»

  • 05/11/2019, 13:27
Как выяснилось — преждевременно.

Главу Новосибирского района «отправили в отставку»В ряде новосибирских СМИ появилась информация о предстоящей отставке главы Новосибирского района Александра Соболевского и возможном назначении на эту должность замминистра ЖКХ области Андрея Михайлова (ранее он был замглавы Бердска). Авторы ссылаются на анонимные источники в партии «Единая Россия».

Косвенно эту информацию в комментарии изданию подтвердил источник в Совете депутатов Новосибирского района.

— Знаю, что он подал заявление,  говорит собеседник издания.  В принципе, это было запланировано еще давно. Депутаты большей частью недовольны работой главы, так как он, по сути, продолжил политику своего предшественника Василия Борматова, к которому было очень много замечаний. Пока не обсуждали, кто будет главой.

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По словам депутата, окончательное решение будет принято на одной из ближайших сессий.

— Сейчас будет конкурсная комиссия, потом вынесут на сессию,  говорит он.  Вряд ли успеют к ноябрьской сессии. Скорее, перенесут на декабрьскую.

Другой представитель районного депкорпуса в разговоре с корреспондентом признается, что по этому поводу ничего не знает  депутатов райсовета официально не информировали.

 Информацию опровергает и председатель Совета депутатов Новосибирского района Александр Соболев.

— Не знаю, на каком основании опубликовали,  говорит председатель райсовета.  Я об этом ничего не знаю, поэтому и не собираюсь обсуждать.

Информацию о своей будущей отставке, в свою очередь, опровергает и Александр Соболевский, о чем сообщил в комментарии изданию.

— Никаких предпосылок и поводов для того, чтобы я подал заявление, чтобы я уходил в отставку, нет,  говорит глава района.  Я не знаю, кому понадобилось «вбросить» эту информацию. Я вообще предпочитаю не реагировать на подобные вещи. Продолжаю работать в своей должности.

Получить официальный комментарий от партии «Единая Россия» на момент подготовки публикации не удалось.

Александр Соболевский был назначен главой Новосибирского района после ухода с этого поста Василия Борматова в апреле 2018 года.

Напомним, что в конце октября состоялась отставка со своего поста главы Черепановского района Аркадия Звонкова.

Фото с сайта администрации Новосибирского района

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