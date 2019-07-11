«ФосАгро-Регион» поставит удобрения в Новосибирскую область

Новосибирская область заключила соглашение о сотрудничестве на поставку минеральных удобрений и представила космические технологии для точного земледелия на Всероссийском дне поля. Выставка проходит с 10 по 12 июля в городе Пушкин Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в ходе работы выставки регион заключил соглашение о сотрудничестве с российской сетью дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», со стороны нашего региона документ подписал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Он рассказал, что согласно региональному проекту, разработанному в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», к 2024 году общий объем экспорта продукции АПК Новосибирской области превысит 300 млн долларов.

— Значительная доля экспортно-ориентированной продукции приходится на продукцию растениеводства, развитие которого требует интенсивного применения агротехнологий. За последние несколько лет аграрии области стали гораздо активнее применять минеральные удобрения, — отметил Евгений Лещенко. — Уверен, что соглашение о сотрудничестве, которое мы подписали сегодня, будет способствовать дальнейшей реализации экспортного потенциала Новосибирской области.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области