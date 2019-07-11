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Программу реконструкции городской трамвайной сети разработают в Новосибирске

Средства на её реализацию будут заложены в бюджете города уже в следующем году.
  • 11/07/2019, 16:43
Программу реконструкции городской трамвайной сети разработают в Новосибирске

— Говоря о развитии трамвая, мы не можем обойти актуальную проблему, которая сегодня выходит на первый план – это техническое состояние рельсового хозяйства. Я поставил задачу при планировании бюджета на следующий год предусмотреть средства для ремонта трамвайных путей. Причём не на один год – нужна целевая программа. За несколько лет мы должны преломить сложившуюся ситуацию. Пассажиры будут чувствовать себя в новых вагонах комфортно, если трамваи будут курсировать по путям надлежащего качества, — цитирует мэра Новосибирска Анатолия Локтя пресс-служба мэрии.

По словам главы Новосибирска, решение данного вопроса может потребовать помощи вышестоящих бюджетов.

— Однако прежде необходимо подсчитать собственные ресурсы и правильно расставить приоритеты: какие работы необходимо выполнить в первую очередь, на каких участках и в какие сроки, — подчеркнули в мэрии.

Фото: pixabay.com, автор- MonikaP

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