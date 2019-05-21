ФПК «Альтернатива» отсудила у «Связь-Банка» и ВСК крупную сумму денег за навязанную страховку

По итогу судебного заседания состоявшегося в Центральном районном суде города Новосибирска, ПАО АКБ «Связь-Банк» и САО «ВСК» обязали расторгнуть навязанный договор страхования, взыскать в пользу истца страховую премию, комиссию за присоединение к договору страхования заключенного 13 декабря 2018 года, когда клиент банка заключил договор потребительского кредита, сообщили в пресс-службе ФПК «Альтернатива». При заключении кредитного договора банк навязал дополнительный договор страхования заемщика от несчастных случаев, болезни, потери работы. Полная стоимость страховки составила свыше 167 тыс. руб, из которых страховая премия в пользу САО «ВСК» составила 17,9 тыс.

Как отметили в компании, 26 декабря заемщик обратился в банк с заявлением о расторжении договора страхования и возврата страховой премии, которое банком было проигнорировано. Не получив положительного ответа на законные требования о расторжении навязанного ему договора страхования, заемщик обратился в суд.

— В ходе заседания и банк и страховая компания пытались убедить суд в законности своих действий и невозможности расторжения заключенного договора страхования, ссылаясь нередко на свои внутренние регламенты. Но как показывает практика рассмотрения подобных дел, если заемщиком соблюдена процедура подачи заявления в банк, то закон стоит на стороне гражданина. Что и подтвердилось в ходе судебного заседания, — рассказали в пресс-службе.

Как указано в решении суда, «в соответствии с п.1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ, граждане и юридические лица свободны в заключение договора. Понуждение к договору не допускается». Также в решение суда дается отсылка на Указание Банка России №3854-У от 20 ноября 2015 года, по которому с 21 августа 2017 года действует норма в «четырнадцать календарных» дней, когда действует «период охлаждения» и клиент банка может расторгнуть договор страхования навязанный при заключении договора и вернуть страховую премию в полном объеме.

— В вопросе возврата страховой премии очень важно соблюсти сроки по направлению своего заявления в банк – это необходимо сделать в течение 14 календарных дней после заключения договора. Можно это сделать лично – подав заявление в письменной форме в банк, а можно, как в данном случае сделал наш клиент – направил заказным письмом, — поясняет директор ФПК «Альтернатива» Антон Канунников. — Закон стоит на стороне заемщика и четко указывает на возможность расторжения навязанной услуги по страхованию. Что и было подтверждено в очередной раз в ходе судебного заседания нашими юристами.

По результатам судебного заседания ПАО АКБ «Связь-Банк» и САО «ВСК» обязали вернуть полностью оплаченные заемщиком сумму при заключении навязанного ему договора страхования в размере 167 тыс. руб, оплатить штраф и компенсацию морального ущерба заемщику в размере 86,5 тыс. Также банк и страховая компания в полном объеме оплатят юридические услуги и государственные пошлины.

— Вызывает удивление позиция АКБ «Связь-Банк», решившего довести дело до суда. Сейчас в соответствии с указание Банка России и постановлением Пленума Верховного Суда РФ суд встает в таких делах на строну заемщика. И подавляющее большинство банков, получив заявление клиента в течение 14 дней на расторжения договора страхования, возвращают выплаченные суммы без каких-то проблем, — отмечает Антон Канунников. — А здесь, доведя дело до суда, банк не только вернул выплаченные клиентом деньги, но и получил дополнительные расходы с учетом штрафа и судебных издержек в размере почти 100 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба компании