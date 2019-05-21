«ЁЛКА девелопмент» готовит новый девелоперский проект

ГК «ЁЛКА девелопмент» готовит очередной собственный проект. Новый ЖК ГК «ЁЛКА девелопмент» будет состоять из 2-х отдельно стоящих монолитно-кирпичных жилых домов по 17 этажей каждый, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что общая площадь проекта более 21 000 кв.м. Планируется построить 14 000 кв.м жилой площади, в общей сложности на 287 квартир.

— Уникальность проекта — бассейн площадью около 1000 кв.м, который будет входить в структуру жилого комплекса. В закрытой территории ЖК будет размещено 203 машиноместа, что позволит обеспечить гарантированной парковкой 70% квартир, — уточнили в пресс-службе.

Название и месторасположение нового жилого комплекса пока не разглашается и держится в секрете. ГК «ЁЛКА девелопмент» планирует уже этим летом приступить к продажам квартир.

С сентября 2018 года компания развивает проект ЖК «Грибоедов» в Октябрьском районе Новосибирска.

Фото: предоставлено ГК «ЁЛКА девелопмент»