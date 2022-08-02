Франция заморозила российские активы на 1,2 млрд евро, Великобритания ослабила антироссийские санкции, связанные со страхованием в авиаотрасли, бренды Lipton, Saito и Brooke Bond уйдут из РФ

Франция заморозила активы РФ (финансовые и нефинансовые активы) на сумму 1,2 млрд евро, не считая активов Банка России, заявил изданию Tribune глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при минфине и экономики страны Гийом Валетт-Валла. Его цитирует РИА Новости со ссылкой на издание Tribune.

— Сумма замороженных российских активов составляет 1,2 миллиарда евро, не считая активов российского Центрального банка (ЦБ), — сказал глава Tracfin.

В конце марта Франция заморозила активы ЦБ на сумму €22 млрд. В конце мая еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что странам Евросоюза удалось заморозить активы Центробанка на сумму около 23 миллиарда евро.

Французских баскетболистов, которые выступают за российские и белорусские клубы, не будут вызывать в национальные сборные.

В дополнение к санкциям и мерам, направленным на ограничение партнерства со структурами, связанными с Россией и Беларусью, международные спортивные федерации, в том числе ФИБА, приняли решение об исключении национальных сборных, клубов и российских спортсменов из международных соревнований. Французская федерация баскетбола (FFBB) поддерживает все эти меры.

Федеральное бюро решило, что игроки и персонал, подписавшие контракт с российским или белорусским клубом, не будут вызываться в национальные сборные Франции, пока действуют меры ФИБА по исключению российских и белорусских команд из всех международных соревнований. Это решение также распространяется на игроков и сотрудников, которые уже подписали контракты с российским или белорусским клубом.

С этой целью всем вызванным в женскую и мужскую сборные Франции игрокам, тренерам и персоналу предлагается подписать заявление под присягой для участия в международных встречах и соревнованиях. Игроки и сотрудники должны будут подписать эту бумагу, указав, что они не будут заключать контракты с белорусскими и российскими клубами до разрешения конфликта в Украине.

Указано, что если это требование не будет выполнено, игрок или сотрудник больше не будет приглашаться в сборные, в том числе для участия в Олимпиаде-2024, — говорится в заявлении федерации.

Бренды Lipton, Saito и Brooke Bond уйдут с российского рынка, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ekaterra (компания-владелец брендов) приостанавливает свою деятельность в РФ. К концу 2022 года компания полностью прекратит продажу и дистрибуцию своей продукции в России.

В фирме отметили, что нынешняя ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес. Выпускать продукцию в России компания прекратит уже к концу года. Однако все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме.

Министерство внешней торговли Великобритании приняло решение ослабить санкции против России в сфере страхования авиационной отрасли. Власти Соединенного Королевства издали новую генеральную лицензию, отмечает ТАСС.

По ней можно будет частично осуществлять страхование связанных с Россией контрагентов в сфере авиации.

Ранее Евросоюз (ЕС) принял решение снять запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. Кроме того, сняты ограничения на финансовые транзакции для оплаты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продовольствия. В частности, отмечалось, что поставки разрешат в той мере, которая необходима для обеспечения стандартов безопасности ICAO — международной организации гражданской авиации.