Предприниматели могут подключиться к программе лояльности Банка «Левобережный» онлайн

Баллы начисляются за среднемесячные остатки на счете, безналичные операции по корпоративной карте, платежи в другие кредитные организации РФ, валютные операции по заключенным контрактам и зачисления по зарплатному проекту. Тратить накопленные баллы можно на продукты и сервисы по расчетно-кассовому обслуживанию, ВЭД, справки по кредитам для МСБ, обслуживание дебетовых и кредитных карт, оплату гарантийного взноса по банковским сейфам. Также за баллы доступны сертификаты более чем 200 партнеров программы, брендированные элементы стиля и бизнес-сувениры.

С июля 2022 года присоединиться к программе клиентской лояльности (ПКЛ) можно полностью в режиме онлайн за пару минут. Для этого нужно зайти в раздел «Лояльность» ОНЛАЙН-офиса.

Помимо подключения к ПКЛ, в ОНЛАЙН-офисе можно получить информацию о накопленных баллах и условиях программы, оформить заявку на обмен баллов или их передачу другой организации, задать вопрос сотруднику банка.

Подробнее о ПКЛ вы можете узнать на сайте, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО), обслуживающих юридических лиц. Оставить заявку на открытие счета можно онлайн.

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