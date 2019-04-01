ФРИИ сворачивает свою деятельность в регионах

— ФРИИ создавался и работает ради предпринимателей. За 5,5 лет существования нам удалось развить полноценную экосистему цифрового предпринимательства, втянув в неё IT-стартапы и корпорации, инвесторов и научные сообщества, специалистов и экспертов, студентов и школьников, — сообщает ФРИИ Новосибирск.

В Новосибирске за три года региональный офис фонда провел более 120 бесплатных мероприятий, их посетило почти 4500 человек. 44 проекта прошли программы заочного акселератора и мастерской старта продаж. 14 проектов суммарно привлекло инвестиций от ФРИИ почти на 231 миллион рублей.

Два месяца назад Фонд принял решение сосредоточиться на развитии накопленного портфеля проектов и временно не инвестировать в новые стартапы, уточняется в сообщении ФРИИ Новосибирск. Информации, когда фонд возобновит работу с новыми стартапами, пока нет. Мастерская старта продаж (ex. заочный акселератор) теперь доступны стартаперам только на платной основе: стоимость программы — 0,5 млн. рублей, очный акселератор в Москве — от 1,5 млн. рублей.

—NSK STARTUP DAY 2019 будет осенью. Других мероприятий и встреч, консультаций и так далее от ФРИИ не планируется, фонд снижает свою активность, — говорится в сообщении, полученном редакцией.

В целом по России экспертную и финансовую поддержку от фонда сегодня получают начинающие предприниматели из 500 населенных пунктов. Через образовательные мероприятия ФРИИ прошли более 600 тыс. человек, участниками бизнес-программ стали 25 тыс. российских стартапов. ФРИИ — это 43% всех сделок с IT-стартапами разных стадий в России. За 5,5 лет Фонд проинвестировал в более чем 410 компаний. Среди стартапов, которые поддержал ФРИИ, 60-70 компаний успешно развиваются не только в России, но и по всему миру. Портфельные стартапы фонда в 2017-2018 годы запустили более 100 пилотных проектов в крупных компаниях и даже целых регионах. Среди партнёров ФРИИ — «Газпром нефть», «Ростелеком», Х5 Retail Group, «Почта России», РЖД, ВТБ, ОАК, Сбербанк, «Мегафон», НСПК, «Группа ГАЗ», Банк Санкт-Петербург и др.

Фото: пресс-служба ФРИИ