 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

ФРИИ сворачивает свою деятельность в регионах

Фонд будет заниматься развитием накопленного портфеля проектов и решил временно не инвестировать в новые стартапы.
  • 01/04/2019, 17:34
ФРИИ сворачивает свою деятельность в регионах

— ФРИИ создавался и работает ради предпринимателей. За 5,5 лет существования нам удалось развить полноценную экосистему цифрового предпринимательства, втянув в неё IT-стартапы и корпорации, инвесторов и научные сообщества, специалистов и экспертов, студентов и школьников, — сообщает ФРИИ Новосибирск.

В Новосибирске за три года региональный офис фонда провел более 120 бесплатных мероприятий, их посетило почти 4500 человек. 44 проекта прошли программы заочного акселератора и мастерской старта продаж. 14 проектов суммарно привлекло инвестиций от ФРИИ почти на 231 миллион рублей.

Два месяца назад Фонд принял решение сосредоточиться на развитии накопленного портфеля проектов и временно не инвестировать в новые стартапы, уточняется в сообщении ФРИИ Новосибирск. Информации, когда фонд возобновит работу с новыми стартапами, пока нет. Мастерская старта продаж (ex. заочный акселератор) теперь доступны стартаперам только на платной основе: стоимость программы — 0,5 млн. рублей, очный акселератор в Москве — от 1,5 млн. рублей.

—NSK STARTUP DAY 2019 будет осенью. Других мероприятий и встреч, консультаций и так далее от ФРИИ не планируется, фонд снижает свою активность, — говорится в сообщении, полученном редакцией.

В целом по России экспертную и финансовую поддержку от фонда сегодня получают начинающие предприниматели из 500 населенных пунктов. Через образовательные мероприятия ФРИИ прошли более 600 тыс. человек, участниками бизнес-программ стали 25 тыс. российских стартапов. ФРИИ — это 43% всех сделок с IT-стартапами разных стадий в России. За 5,5 лет Фонд проинвестировал в более чем 410 компаний. Среди стартапов, которые поддержал ФРИИ, 60-70 компаний успешно развиваются не только в России, но и по всему миру. Портфельные стартапы фонда в 2017-2018 годы запустили более 100 пилотных проектов в крупных компаниях и даже целых регионах. Среди партнёров ФРИИ — «Газпром нефть», «Ростелеком», Х5 Retail Group, «Почта России», РЖД, ВТБ, ОАК, Сбербанк, «Мегафон», НСПК, «Группа ГАЗ», Банк Санкт-Петербург и др.

Фото: пресс-служба ФРИИ

Популярное с сайта

Сбербанк одобрил в Новосибирске 4 проекта кредитования с эскроу

Сбербанк одобрил в Новосибирске 4 проекта кредитования с эскроу

01/04/2019, 13:48
На конец марта в регионе открыто 123 счета эскроу.
Первая очередь ОРЦ- Новосибирск примет сельхозпродукцию уже в 2019 году

Первая очередь ОРЦ- Новосибирск примет сельхозпродукцию уже в 2019 году

01/04/2019, 13:03
Инвестиции в проект составили свыше 20 млрд рублей.
При минЖКХ и энергетики региона формируется общественный совет

При минЖКХ и энергетики региона формируется общественный совет

01/04/2019, 12:43
Документы на участие в конкурсе можно до 12 апреля 2019 года.

Актуальный разговор

Вячеслав Куц

На основе биометрии активно формируются цифровые сервисы

Все материалы
Новости

Новосибирцы стали чаще жаловаться на кредитные организации

01/04/2019, 17:04

Аграрии получат скидку на ГСМ

01/04/2019, 16:28

В доме на Декабристов строят большой спа-центр с плавательным бассейном

01/04/2019, 16:11

Только 14% объектов БКД отторгованы в районах области

01/04/2019, 15:28

В НГТУ учредят стипендию имени Натальи Филевой

01/04/2019, 14:50

Сбербанк одобрил в Новосибирске 4 проекта кредитования с эскроу

01/04/2019, 13:48

Первая очередь ОРЦ- Новосибирск примет сельхозпродукцию уже в 2019 году

01/04/2019, 13:03

При минЖКХ и энергетики региона формируется общественный совет

01/04/2019, 12:43

«ВербаКапитал» расширяет портфель апартаментов

01/04/2019, 11:41

В регионе идет «подчищающая» иммунизация от кори

29/03/2019, 19:31

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска