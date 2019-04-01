В 2018 году сумма штрафов за нарушения валютного законодательства превысила 20 млн рублей

В сфере валютного контроля налоговыми органами Новосибирской области по итогам 2018 года вынесено 456 поручений на проведение проверок соблюдения валютного законодательства. В 99% проверки выявили нарушения. По итогам поведенных проверок возбуждено 739 дел об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

По словам начальника отдела валютного контроля УФНС России по Новосибирской области Олега Зайцева, по сравнению с 2017 годом изменилась структура выявляемых нарушений.

— Доля нарушений за незаконные валютные операции увеличилась с 5% в 2017 году до 79% в 2018 году. В свою очередь, это привело к росту объема предъявляемых штрафов в четыре раза. Сумма штрафов в 2018 г. превысила 20 млн руб, — отметил он.

Отмечается, что значимый вклад оказало выявление фактов внесения наличных денежных средств в уставный капитал юридического лица учредителем – нерезидентом. Налоговыми инспекциями по итогам 2018 года составлено 59 протоколов, вынесено 49 постановлений о привлечении к административной ответственности по данному виду нарушения.

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