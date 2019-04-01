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Промсвязьбанк первым на рынке начал принимать бесконтактные платежи системы «Мир» во всех собственных POS-терминалах

  • 01/04/2019, 17:21
Промсвязьбанк первым среди российских банков закончил обновление собственной сети POS-терминалов под бесконтактные сервисы платежной системы «Мир».

ПромсвязьбанкС 1 апреля на всех платежных терминалах Промсвязьбанка можно расплатиться бесконтактной картой «Мир» или с помощью мобильного телефона через сервис MirPay.

Теперь все торгово-сервисные предприятия, использующие POS-терминалы ПСБ, могут предложить своим клиентам быстрый и удобный способ оплаты товаров и услуг. Пользователи карт «Мир» могут совершать покупки до 1 тыс. рублей без ввода пин-кода, прикладывая карту или телефон к терминалу.

— Мы доработали процессинг на стороне банка и протестировали прохождение операций на устройствах, которые устанавливаем клиентам. Более 80% сети терминалов было обновлено дистанционно. Благодаря слаженной работе с нашим партнером-производителем устройств Ingenico, мы смогли завершить работы в кратчайшие сроки, — рассказал замдиректора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» Никита Хомутов.

По данным на март 2019 года, сеть POS-терминалов Промсвязьбанка состоит из более чем 30 тыс. устройств во всех регионах России.

Фото: пресс-служба банка

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