ФСБ и СК задержали преступную группу, которая наводнила Новосибирск мигрантами

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

Следователями совместно с оперативниками пограничного управления ФСБ по Новосибирской области установлена организованная группа, которая с января по октябрь 2023 года помогала мигрантам незаконно пребывать и жить в столице Сибири.

― Группа состоит из двух жителей региона, один из которых уроженец средней Азии. Их деятельность носила длящийся характер с четким распределением роли каждого из членов. Задержанные подыскивали иностранных граждан, нуждавшихся в формировании фиктивного комплекта документов, необходимых для незаконного пребывания на территории Российской Федерации, а также выступали в роли принимающей стороны и работодателей, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Сейчас подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение и в ближайшее время будет избрана мера пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности.