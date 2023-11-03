Новосибирцы смогут помогать «Лизе Алерт», размещая объявления

Сервис бесплатных объявлений Авито подключит «Центр поиска пропавших людей» (партнер «ЛизаАлерт») к благотворительным механикам платформы. Это позволит жителям Новосибирской области, кто подает объявления с использованием платных услуг продвижения, переводить 1 рубль на приобретение оборудования и инвентаря для поисковиков.

Отмечается, что к благотворительной механике будут подключены почти все категории «Товаров», в которых размещено более половины всех объявлений (почти 94 млн объявлений).

В Авито рассказали, что на платформе есть специальный раздел с интерактивной картой актуальных поисков. На нем ежемесячно собирается порядка 20 единиц оборудования и инвентаря, от фонариков и навигаторов до генераторов энергии и квадрокоптеров. Кроме того, пользователи сервиса могут видеть, какие поиски проходят в настоящий момент рядом с ними и в какой помощи нуждаются добровольцы. Следует отметить, что отряд «ЛизаАлерт» не имеет расчётных счетов, туда невозможно перевести деньги, но при помощи раздела можно передать средства в ресурсный центр для приобретения поискового оборудования и техники, которые закупят и передадут в дар поисковикам.

«Центр поиска пропавших людей» был подключен к проекту «Знак добра» летом 2023 года. Это позволило продавцам товаров. размещая объявления в любых категориях «Товаров», пожертвовать сумму от 100 рублей в один из благотворительных фондов. Добавление механики «Знак добра» к перечню механизмов помощи отряду позволило за три месяца нарастить объемы финансовых средств, направляемых на закупку оборудования, в два раза.

По словам председателя поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григория Сергеева, отряд постоянно испытывает дефицит во всех видах оборудования: беспилотники, транспортные средства, средства связи, навигационное оборудование, фонарики.

— Для нас важно, что Авито находит все новые способы вовлекать своих пользователей в процесс поиска нужных поисковикам вещей. Мы довольны теми результатами, которых добились на сегодня и знаем, что это не предел, — отметил он.

Еще одним аспектом совместной работы с сервисом, по словам Сергеева, является возможность найти квартиры для размещения добровольцев на поисках и инструкторов во время обучения.

— Если мы можем разместить инструкторов, значит, мы можем научить ещё один регион, где представлен отряд, чему-то важному. Если у нас есть возможность дать людям цивилизованный отдых в ходе поискового мероприятия, эти люди смогут искать дольше, просто потому что они отдохнули в нормальных условиях и приняли душ. Недавно это было только чудесами, но сейчас стало реальностью, благодаря нашей дружбе с Авито, – поделился Григорий Сергеев.

Он уточнил, что с момента старта партнерства на Авито Недвижимости было найдено и оплачено жилье для 192 добровольцев в 53 локациях, в том числе, удаленных.

Кроме того, представители Авито объявили о готовности сотрудников компании присоединиться к поисковым отрядам. В конце ноября инструкторы «ЛизаАлерт» проведут вводный инструктаж в московском офисе компании.