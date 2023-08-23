ФСБ поймала банду черных лесорубов под Новосибирском

УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками МВД и регионального Министерства природных ресурсов пресечена противоправная деятельность жителей Мошковского района, которые занимались незаконной заготовкой деловой древесины.

— Установлено, что четверо граждан в составе организованной группы в целях извлечения коммерческой выгоды осуществляли вырубку леса в Мошковском районе. Кроме того, к совершению противоправных действий они привлекли несовершеннолетнего. Ущерб причиненный таким варварским отношением к природе составил свыше 3,4 млн рублей, — прокомментировали в УФСБ по Новосибирской области.

В отношении взрослых лесорубов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц». Материалы по подростку переданы в Следственный комитет.