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ФСБ проводит обыск в налоговой Октябрьского района Новосибирска

  • 18/11/2022, 17:16
незаконная предпринимательская деятельность
Предположительно, он связан с делом о незаконной предпринимательской деятельности одного из руководителей службы.

В Новосибирске начались обыски в налоговой службе Октябрьского района. Об этом сообщает НГС с ссылкой на свой источник. По словам источника редакции, обыск проходит в рамках возбужденного уголовного дела по статье 289 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность).

— Дело возбудили в отношении одного из руководителей в налоговой службе. Он использовал свои полномочия, находясь на госслужбе, в своих целях, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, — пишет издание, со ссылкой на неназванный источник. — Источник отметил, что подозреваемый занимался незаконной деятельностью более года. Обыск проводит ФСБ.

Официальных комментариев по поводу обысков пока не дают ни в одном из силовых ведомств.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ключевых рисках при взаимодействии бизнеса с налоговыми органами. 

Фото с сайта Федеральной налоговой службы

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : незаконная предпринимательская деятельность налоговая


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