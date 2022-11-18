ФСБ проводит обыск в налоговой Октябрьского района Новосибирска

В Новосибирске начались обыски в налоговой службе Октябрьского района. Об этом сообщает НГС с ссылкой на свой источник. По словам источника редакции, обыск проходит в рамках возбужденного уголовного дела по статье 289 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность).

— Дело возбудили в отношении одного из руководителей в налоговой службе. Он использовал свои полномочия, находясь на госслужбе, в своих целях, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, — пишет издание, со ссылкой на неназванный источник. — Источник отметил, что подозреваемый занимался незаконной деятельностью более года. Обыск проводит ФСБ.

Официальных комментариев по поводу обысков пока не дают ни в одном из силовых ведомств.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ключевых рисках при взаимодействии бизнеса с налоговыми органами.