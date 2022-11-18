«Сибагро» вернул в оборот более 20 тысяч гектаров заброшенных земель

— Сергей, каков земельный банк вашего агрохолдинга на сегодняшний день?

— Всего под растениеводство в регионах присутствия холдинга заняты 240 тысяч гектаров земли. В Новосибирской области в 2021 году у нас было 70 тысяч гектар посевов, в 2022-м — 91 тысяча. То есть за год мы ввели в оборот более 20 тысяч гектаров. В том числе речь идет о залежных землях, то есть таких, которые не обрабатывались 10-15-20 лет.

На следующий год холдинг планирует занять под посевы в Новосибирске 95 тысяч гектаров, причем расширение пашен планируется за счет «залежей».

— Чем вас привлекают именно брошенные сельхозземли? Аграрии говорят, что их сложно восстанавливать и на введение их в севооборот уходит не один год…

— Мы научились работать с залежными землями, вводить их в оборот достаточно быстро — за год. Это сложная работа, поэтому такие земли действительно не пользуются спросом у компаний АПК. Лучшие, готовые под обработку участки быстро разбираются — никому не хочется лишний раз заморачиваться, но мы идем нестандартным путем. Зачем платить за землю 80-100 тысяч рублей, когда можно взять за адекватную цену брошенную землю и получить на ней хороший результат уже через год?

— С каким результатом закончили полевой сезон 2022 года?

— По первому цеху (в Криводановке), который мы перевели полностью на интенсивную технологию, мы получили 50 центнеров с гектара по зерновым культурам (на площади 20 с лишним тысяч гектар). Как в Белгороде, то есть в зоне Черноземья! Наша средняя урожайность по Новосибирской области составила 36-37 центнеров с гектара по зерновым культурам. Для сравнения: урожайность по области в целом в этом году составила 22 центнера с гектара. Почувствуйте разницу, как говорится. Валовый сбор с полей нашего новосибирского подразделения составил чуть меньше 300 тысяч тонн (из 800 тысяч по всему холдингу).

— Чем обусловлена такая высокая урожайность?

— Мы внедряем интенсивную технологию растениеводства. Она включает в себя использование высокоинтенсивных сортов семян, внесение необходимых доз минеральных и органических удобрений, применение специализированных средств защиты растений (от болезней, сорняков, вредителей), а также строгое соблюдение всех агротехнологических операций.

— С соблюдением агротехнологических операций все понятно. Эти процессы можно наладить внутри компании. А как быть с сортами семян, с удобрениями, средствами защиты растений? На вас не отразились санкции, введенные против России?

— В растениеводстве мы используем свои семена до третьей репродукции, около 10% идут на сортообновление. Что касается средств защиты растений — с этого

года в Криводанковке холдинг запустил опытно-демонстрационный участок, где тестируются различные препараты для защиты посевов от вредителей, болезней и сорняков, чтобы диверсифицировать риски. Мы проводили тестирование на трех наших основных культурах: яровая пшеница, яровой ячмень и соя. На каждой были проведены более 10 испытаний, в которых участвовали больше 10 разных производителей — как зарубежных (Syngenta, BASF), так и российских («Август», «Щелково», «Шанс») и ряд других. Смотрели, в частности, такие показатели, как урожайность, клейковина в пшенице, белок и масличность на сое и т.д.

— Уже можно оценить результаты этой работы?

— Уже можно сказать, что продукция российско-китайских компаний не уступает, а где-то даже превосходит то, что предлагают европейские. Сейчас у нас есть 4-5 средств защиты растений, подтвердивших эффективность (раньше было 1-2), и в случае проблем с ценой или наличием продукции одной фирмы мы можем заменить ее другой без потерь в качестве. В случае полного ухода европейских производителей у нас всегда будет альтернатива, а значит — и безопасность производства.

— Как вы в целом оцениваете перспективы сибирского кластера в российском АПК?

— В Сибири, конечно, намного тяжелее добиваться показателей, которые на юге или в центре страны получаются без особых усилий. Необходимо закупать семена культур с определенным периодом созревания, а их линейка относительно небольшая, так как ограничена климатическими условиями… По срокам ограничен выход на посевную и завершение работ. Кроме того, при сборе урожая зерно приходится сушить. Например, в центральной полосе зерновые культуры сушат в небольшом количестве и по мере необходимости, и в основном это подсолнечник и кукуруза на зерно. Поэтому если оценивать по пятибалльной шкале, то по условиям для сельского хозяйства Юг России — это 5, Центр — 4, Сибирь — 3.

Но при этом потенциал у Сибири — на 5! Если ты грамотно распоряжаешься ресурсами, то здесь можно превышать средние показатели урожайности, которые получают хозяйства, работающие в Центре и на Юге. И вход в растениеводческий бизнес в Сибири дешевле, потому что дешевле земля, по сравнению с ЮФО и ЦФО, где цены просто космические.

— То есть вы планируете наращивать свой земельным портфель и дальше?

— В перспективе 2-3 лет мы планируем выйти в Новосибирской области на 100 тысяч гектаров пашни. Когда все «залежи» приведем в порядок, то будем показывать в среднем 45-50 центнеров с гектара по зерновым культурам.

Фото предоставлено пресс-службой компании