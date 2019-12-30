Чем больше в розничной компании безналичных платежей, тем мне спокойнее живется

— Антон, какие события, которые происходили в экономике области, России в 2019 году, вы считаете самыми значимыми?

— Самым ярким экономическим событием 2019 года, которое зацепило, думаю, не только меня как бизнесмена, было повышение НДС. Уж очень несвоевременно «привалило» это решение правительства РФ. Далеко не все поставщики готовы увеличивать свои затраты на НДС, а мы обязаны продавать с учетом этого налога. Как результат: расхождение между тем, что можно уплачивать, какие затраты ты несешь, и фондом оплаты труда увеличивается, то есть доходность и рентабельность бизнеса падает.

Что касается еще одной «популярной» для общепита головной боли — безналичных платежей, то меня она не напрягает. Жаловаться не буду. Безнал позволяет уйти от логистики инкассации, а в общественном питании чем меньше наличных денег, тем меньше воровства. Лично я уже понял, что чем больше у меня в компании безналичных платежей, тем мне спокойнее живется, тем более честно и откровенно я могу выстраивать свой бизнес, чтобы у меня не воровали из кассы.

— Какие изменения произошли на рынках, где работает ваш бизнес? Появились ли новые тенденции?

— Я мониторю ситуацию на нескольких рынках. К примеру, в ритейле главной тенденцией 2019 года, на мой взгляд, стал акцент на самообслуживание, повышение автоматизации и сокращение площадей. Все меньше открывается мегамаркетов и гипермаркетов, все больше — «магазинов у дома» и минимаркетов. По этому пути идут не только региональные, но и федеральные игроки. Так, «Пятерочка» активно начинает развивать формат магазина у дома с готовой едой и свежими продуктами, «Торговая площадь» запустила новый формат «Белая ферма», где предлагает готовую еду. У потребителя появляется выбор: взять коробочные готовые продукты у нас в PRIMETIME или в «Белой ферме», либо же идти взвешивать нужные блюда в кулинарии мегамаркетов. Раньше такого не было. Кстати, у нас готовая продукция более высокого качества и доступна по цене, чем в «Белой ферме», но есть простые маркерные позиции, которые у коллег могут быть подешевле за счет объема производства.

Что касается непосредственно рынка общепита, то мы — сеть кофеен PRIMETIME COFFEE — за год выросли почти вдвое. Сейчас у нас 30 кофеен, плюс мы открыли свой банкетный зал для кейтеринга PRIMETIME catering на Ленина, 12 — прямо в центре города. На региональном рынке кофеен в 2019 году было довольно оживленно. С одной стороны, выходили новые игроки: Skuratov Coffee, новые заведения открыли «Чашка кофе» и Coffee Collective. С другой стороны, мы видим, что с рынка уходят старожилы: Traveler’s Coffee, закрылись несколько точек Organic Coffee, столичная «Шоколадница» теперь представлена в городе всего двумя кофейнями. При этом очевидно, что потребитель становится все более искушенным и выбирает более правильный, вкусный кофе. Я считаю, что, несмотря на большое количество игроков, рынок кофе в Новосибирске все равно недонасыщен и может вырасти минимум в два раза. Предполагаю, что он «отъест» долю ресторанного рынка и рынка фастфуда, потребители которых частично будут смещаться в кофейни, где найдут для себя более доступные блюда.

Еще один интересный тренд 2019 года — резкий рост сегмента небольших пекарен. Они растут как на дрожжах. Думаю, это связано с тем, что в этот бизнес очень низкий чек входа: 1,5 млн рублей — и ты уже владелец небольшого дела. Как этот тренд сочетается с ростом интереса к здоровому образу жизни (ЗОЖ), я не знаю. Возможно, углеводики нашему соотечественнику ближе, чем ЗОЖ.

— А что произошло в таком сегменте HoReCa, как отели?

— Отельный рынок могу оценивать только на примере своего бизнеса. В 2019 году изменилось законодательство, которое регулирует миниотели, и это повлияло на нашу сеть бутик-отелей AHOTELS. Теперь мы не можем называть себя только номерами и апартаментами, поэтому сеть отелей у меня трансформировалась в службу бронирования AHOTELS. Здесь мой бизнес за год значительно изменился, но это не сказалось на степени его загрузки — мы по-прежнему поддерживаем этот показатель на уровне выше 80%. У нас отличный сервис и огромный пул постоянных клиентов, которые приезжают в Новосибирск и останавливаются у нас.

Проект AHOTELS design style я развиваю только в Новосибирске, так как это низкомаржинальный бизнес, он не дает такой выхлоп, как общественное питание и сеть кофеен.

— Сейчас Новосибирск уже начал подготовку к проведению двух крупных международных соревнований: по волейболу и хоккею. Вы, как отельер, планируете участвовать в приеме гостей?

— В сфере размещения туристов пока этой темой никто не занимается и не планирует. Думаю, что в повестку дня она войдет через год-два. А вот к тому, чтобы участвовать в проекте как представители сферы общественного питания, мы уже готовимся. Планируем разместить сеть кофеен PRIMETIME COFFEE на всех гостевых маршрутах, во всех местах, где будет происходить большой движняк. Если организаторы предусмотрят такую возможность, то хотим организовать выездную торговлю. С помощью передвижных объектов будем обеспечивать питанием гостей города на спортивных площадках, в местах проведения массовых мероприятий.

Это одна из причин, по которой мы решили открыть фабрику-кухню. Ее запуск позволит нам увеличить ассортимент и объем выпускаемой продукции, а также выйти на новый рынок — корпоративного питания.

— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2020 год?

— В январе мы откроем коворкинг на Красном проспекте, 67. Это будет первый коворкинг нашего нового проекта — сети CO-WO. Я уверен, что сегодня бизнесу нужны более организованные и при этом небольшие рабочие места. Это гораздо выгоднее и значительно комфортнее, чем платить 20 тысяч рублей в месяц за аренду офиса в 20 кв. м плюс доплачивать за свет, интернет и содержание. Абонемент в коворкинг стоимостью 5-10 тысяч рублей позволит получить почти полноценный рабочий офис с принтером, Wi-Fi, секретарем, переговорными комнатами, а также возможность обмениваться опытом в деловой среде без дополнительных затрат. Наш коворкинг рассчитан на команды от 2 до 6 человек, и это не только стартаперы. Сегодня очень много людей, которые себя очень круто чувствуют на рынке, но не снимают большие офисы: консалтеры, фрилансеры, аутсорсеры. Зарубежная практика показывает, что рабочие места и переговорки в коворкингах часто снимают проектные команды для проведения мозговых штурмов. Потому что там есть вся необходимая им инфраструктура.

— Судя по тому, что вы сказали, коворкинг CO-WO у вас тоже будет сетевым проектом?

— Да, в Новосибирске мы откроем минимум три коворкинга CO-WO. Фишка будет в том, что по одному абонементу можно будет зайти и поработать, провести переговоры в любой точке сети — при наличии мест. Обкатаем технологию в родном городе, а потом будем ее тиражировать в других регионах. Уверен, предложение будет востребовано.

Кстати, в каждом коворкинге у нас будет либо кофейня PRIMETIME COFFEE или новый формат PRIMETIME coffee station. В следующем году мы планируем презентовать его городу. Это будет отличное корпоративное питание для компаний от 150-250 человек, актуальное для тех бизнес- и офис-центров, где сложно с пунктами питания.

Сейчас мы разрабатываем стратегию доставки в сегмент корпоративного питания. Делаем ставку на несколько каналов — и PRIMETIME coffee station будет очень удобным, чтобы люди в больших корпоративных офисах могли себе позволить перекусы и правильный кофе в любое удобное для них время.

Фото: Юлия Данилова