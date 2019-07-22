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Футбол России онлайн — превью сезона 2019/2020

  • 22/07/2019, 18:37
Официально первый крупный европейский чемпионат стартовал. На прошедших выходный в Российской Премьер Лиге прошел первый тур. И воспринимать его результаты всерьез не стоит — многие команды еще не набрали свою физическую форму. Но давайте взглянем на то, что изменится в этом сезоне для болельщиков и какие команды будут претендовать на чемпионство по итогам всего сезона.

Футбол России онлайн — важные изменения

В этом сезоне Футбол России онлайн претерпел несколько важных изменений. Наконец-то РПЛ привлекли сторонних специалистов, которые составили расписание грядущего сезона. При этом учитывалось два важных фактора:

  • В одном туре не должно быть более одного матча между командами входящими в ТОП-5 прошедшего сезона. Это позволит болельщикам следить за всеми самыми яркими играми.

  • Учитывалось географическое расположение городов. Наконец-то погодный фактор является одним из главных в расписании РПЛ. Более северные регионы будут принимать матчи у себя в летом и в начале осени. В то время как южные команды отыграют свои домашние матчи ближе к зиме.

  • VAR. Система видео ассистента официально введена в РПЛ. Как показывает практика, это сделает просмотр онлайн футбола в России более зрелищным, а судейство более объективным.

Еще одно важное решение было принято на заседании РФС — изменение лимита легионеров, но оно вступит в силу только со следующего сезона.

Главные претенденты на чемпионство по версии портала 777score

Согласно порталу 777score, в текущем сезоне Российской Премьер Лиги три команды имеют самые высокие шансы на то, чтобы по итогам года занять первую строчку в турнирной таблице.

В первую очередь это Зенит. Питерский клуб имеет все шансы показать хороший результат и защитить свой титул чемпиона. Однако, в этом году Зениту предстоит вернуться в Лигу ЧЕмпионов и придется распределить силы сразу на два важных турнира. У российских команд всегда с этим были проблемы. Сможет ли решить этот вопрос Семак — мы узнаем совсем скоро.

Локомотив начал очень бодро сезон 2019/2020. Согласно данным 777score, железнодорожники обыграли Зенит в матче за суперкубок России. Но главная проблема Локомотива осталась — слишком короткая скамейка запасных. Провал в Лиге Чемпионов в прошлом году может снова повториться.

Краснодар имел все шансы еще в прошлом году выиграть чемпионство, но длительная серия без побед откинула быков аж на третью строчку. Предстоящий год будет очень сложным, ведь Краснодар, в отличии от своих конкурентов, начинает еврокубковый сезон гораздо раньше.

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