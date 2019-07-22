«Космос» требует все больше инвестиций

Компания ООО «Центр хоккейного мастерства» в ближайшее время готовится получить необходимые разрешительные документы для реконструкции кинотеатр «Космос». По концессионному соглашению с мэрией Новосибирска в здании предполагается разместить новый спортивный центр, в котором станут тренироваться спортсмены-профессионалы. Кроме того, для всех желающих будет действовать фитнес-зона. Работы концессионер предполагает завершить в следующем году. Об этом в рамках выездного совещания рассказал директор компании Артем Блукке. Уже есть предварительные договоренности с московской компанией, занимающейся поставками хоккейных коробок и холодильного оборудования для оснащения центра. По его словам, изначальный проект претерпел некоторые изменения.

— На цокольном этаже предусматриваем размещение небольшого бассейна 18х3 м, — рассказывает Блукке. — Убрали зону общественного питания. Под лед отведены две покаточные площадки для тренировок по 200 и 400 кв. м. Предусмотрены беговая дорожка, бросковая зона. Здесь же будет зона раздевалок, душевых. На втором этаже — общефизическая подготовка.

Вместимость центра концессионер оценивает в 76 человек. Помимо собственно проекта изменения претерпел и объем инвестиций. По словам директора компании, это связано с гораздо худшим, нежели ожидалось, состоянием фундамента здания и необходимостью дополнительных работ по его укреплению.

— Объем инвестиций сегодня составляет около 100-120 млн рублей. Ожидаем, что будет больше. Окупаемость должна составить около 7-9 лет, — говорит директор центра хоккейного мастерства.

Изменений, но незначительных и в лучшую сторону, ожидает и облик объекта, что долгое время беспокоило неравнодушных представителей общественности Калининского района.

— Люди приходили, интересовались, — говорит глава района Герман Шатула. — Все с пониманием относятся к тому, что здесь будет происходить. Главное, что сохранится вид, фасад. Благоустройство мы обговаривали еще на стадии проектирования.

Это подтверждает и концессионер.

— Мы сохраним стиль, цветовую гамму. Вывеску оставляем, красим пескоструем, делаем новый неон, — сообщает Артем Блукке.

Пока, как рассказывает руководитель компании-концессионера, не определена цена занятий в будущем центре. В то же время, по соглашению с городом, 18 спортсменов будут по определенным дням заниматься бесплатно.

— Мы еженедельно имеем 15 бесплатных часов, — говорит начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. — В совокупности будут заниматься 18 человек из Центра зимних видов спорта. Будем отбирать, кому тренироваться от муниципалитета, остальные — на коммерческой основе.

В мэрии Новосибирска данный объект оценивают как стратегический в свете предстоящего Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Об этом по итогам совещания заявил глава города Анатолий Локоть во время пресс-подхода.

— Его прямое назначение — школа высшего спортивного мастерства, — говорит мэр. — Это профессиональная подготовка хоккеистов, мальчишек, которые будут играть за сборную города, области, может, и России. Очень важно, что нашелся инвестор, что мы сумели договориться, что заключено концессионное соглашение, которое очень трудно рождается. Здесь были разные подходы, понятно, что каждый соблюдал свои интересы. Для нас имеет колоссальное значение внешний вид и окружающая территория. В концессионном соглашении прописано, что прилегающая территория тоже будет благоустраиваться, а исторический облик «Космоса» сохранится.

По информации wikimapia.org, кинотеатр «Космос» открылся в 1962 году. Площадь здания 1473 кв. м. С 2014 года кинотеатр закрыт. По информации мэрии Новосибирска, в сентябре прошлого года заключено концессионное соглашение о реконструкции здания с ООО «Центр хоккейного мастерства».

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