Футбольное поле «Спартака» получило сертификат «Российского футбольного союза»

Стадион «Спартак» получил тестовый сертификат «Российского футбольного союза», подтверждающий, что футбольное поле с покрытием из искусственной травы Bamard Master M60 bi соответствует Стандарту РФС «Требования к устройству и эксплуатации футбольных полей с искусственным покрытием» (версия 2.0), сообщает пресс-служба РАТМ Холдинга.

— Тестирование проводила испытательная лаборатория ООО «Спорт Тест» по заданию РФС. Сертификат действует в течение трех лет. Характеристики футбольного поля предполагают, что на нем можно проводить матчи любой лиги, — говорится в сообщении.

Напомним, на замену искусственного газона направили около 20 млн рублей. По качеству новое ковровое покрытие от российского производителя Bamard не уступает зарубежным аналогам. При соблюдении технологии укладки оно максимально точно имитирует функциональные показатели натурального, которое предполагает специальное обслуживание и рассчитано всего лишь на 3-4 часа игры в неделю, тогда как синтетическое можно использовать круглосуточно. Кроме того, его сезонная эксплуатация длится с начала апреля до конца октября – на два месяца дольше.

Как сообщил генеральный директор ОАО «Стадион «Спартак» (56,34% акций принадлежит РАТМ Холдингу) Александр Алтухов, в настоящее время на стадионе подходит к концу формирование централизованной системы контроля управления доступом, все требования Отдела лицензирования РФС выполнены. Почти закончен и ремонт деревянных конструкций под зрительскими местами на северной и восточной трибунах.