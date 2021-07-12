Футбольный клуб Новосибирск изменил логотип

Футбольный клуб «Новосибирск» объявил о ребрендинге. Информация об этом появилась на официальном сайте.

— Степной орел, оставшийся на эмблеме клуба, изображен с учетом современных тенденций в дизайне — в более лаконичном стиле. Основной логотип ФК «Новосибирск» представлен в двух языковых вариантах. Атрибутику с новым логотипом можно уже приобрести на домашних матчах, — говорится на сайте.

Отметим, что старт нового сезона в рамках 1/256 финала ФК «Новосибирск» сыграет в Барнауле с местным «Динамо». Матч начнется 14 июля в 18.30. Зрителей на стадион допустят. Однако необходимо будет строгое соблюдение санитарных норм. Победитель пары в следующей стадии кубка встретится с омским «Иртышом». Если это будет «Новосибирск», то матч он проведет дома.

Напомним, что на минувшей неделе на сессии Законодательного собрания новосибирские депутаты сказали, что намерены изучить состояние новосибирского футбола. Детальнее этот вопрос они планируют обсудить осенью.

В июне 2019 года правительство области объявило о создании нового футбольного клуба АОН «ФК «Новосибирск». Ранее министр спорта Сергей Ахапов пояснял, что планировалось лишь изменить правовую форму действующего ООО «ФК «Сибирь» на некоммерческое общество. В итоге чиновники решили создать отдельный клуб. Официально поводом для принятия этого решения стали неудачные результаты ФК «Сибирь» в предыдущем сезоне: клуб занял только 18 место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и выбыл из ее состава. В 2019 году ОАО «Стадион Спартак» подало на банкротство ООО «ФК Сибирь» из-за просроченной задолженности клуба, которая составила 24,69 млн рублей. Согласно протоколу заседания кредиторов, клуб имеет задолженность не только перед стадионом. В качестве кредиторов выступали также ООО «Логос» (задолженность — более 31,3 млн рублей), ИФНС России по Железнодорожному району города Новосибирска (14 млн рублей) и Новосибирская областная организация обшественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (1,4 млн рублей).