«Галерея Новосибирск» возобновляет работу магазинов

Торгово-развлекательный центр «Галерея Новосибирск» возобновляет работу в связи со смягчением ограничений, введенных из-за COVID-19. С «15» июля в «Галерее Новосибирск» вновь откроются магазины одежды, обуви, спортивного инвентаря и других непродовольственных товаров, сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Отмечается, что администрация приняла ряд профилактических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В частности, в зоне фудкорта установлены дезинфекторы. Также на входе ТРЦ организован контроль температуры для всех сотрудников и посетителей, а пребывание на территории комплекса будет возможно только с использованием индивидуальных средств защиты.

В дополнение к этому в местах скопления людей появилась разметка, помогающая соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метров). Новые правила безопасности также действуют в лифтах (не более одного человека/одной семьи на лифт) и магазинах, сотрудники которых будут тщательно обеззараживать поверхности на кассе.

При этом, в связи с продленными ограничительными мероприятиями, по-прежнему останутся закрытыми кафе, рестораны и зоны отдыха, включая детские игровые площадки. Они возобновят свою работу сразу же после снятия ограничений.

Фото предоставлено пресс-службой ТРЦ