В Сбербанк Онлайн можно подписаться на онлайн-кинотеатр Окко

В Сбербанк Онлайн клиенты смогут управлять своей подпиской на онлайн-кинотеатр Okko: подключать/отключать подписку, менять тарифный план, выбирать, с каких карт списывать средства на оплату, в том числе платить бонусами СПАСИБО. После оформления подписки, клиенты могут мгновенно войти в Okko по Сбербанк ID со смартфона или компьютера и насладиться просмотром кино.

Те, кто выберет для себя подписку «Оптимум», до конца лета дополнительно получат 60 дней бесплатного пользования сервисом.

— Мы стремимся к тому, чтобы все необходимые клиентам продукты и сервисы Сбербанка и компаний его экосистемы были доступны из одной точки входа, которым является Сбербанк Онлайн. Благодаря тому, что сервис Окко полностью интегрирован в Сбербанк Онлайн и сервис Сбербанк ID, наши клиенты получат расширенный инструментарий управления оплатой подписки, например, возможность продлевать подписку всего за 1 рубль с помощью скидки с бонусами СПАСИБО, — говорит заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова.

Генеральный директор Okko Яна Бардинцева, подчеркнула, что удобство использования – отличительная черта мультимедийного сервиса Okko и важнейшая составляющая клиентского опыта.

— Мы стремимся постоянно предлагать новые уникальные функции, делающие взаимодействие с Okko ещё более комфортным. Я уверена, что миллионы пользователей оценят возможность оплатить подписку Okko в Сбербанк Онлайн, — сказала она.

Фото предоставлено пресс-службой компании