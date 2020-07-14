Крупный реабилитационный проект в Новосибирске «встал на паузу» из-за пандемии

— Проект по строительству в Новосибирске центра по оздоровлению и реабилитации пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья находится в стадии подготовленной концепции и цифр. В январе-феврале 2020 года мы планировали выходить с ним на предметные переговоры с потенциальными инвесторами, но изменение внешней среды нас немного ограничило в коммуникациях, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Владимир Машанов.

При этом он отметил, что к созданию центра планируется привлечь не одного, а нескольких частных участников, так как сложность проекта, его многосоставность и внутреннее наполнение позволяют разделить интересы инвесторов.

— Там есть часть реабилитации, ухода и т.д., то есть проще будет разделить эти направления между разными участниками, чем привлекать комплексного инвестора, — говорит Машанов. — Пока у нас нет данных, что инвесторы, с которыми мы планировали в начале года проводить переговоры, отказываются от участия в проекте. После изменения режима самоизоляции мы обязательно вернемся к этой теме.

Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость реабилитационного центра составит около 1 млрд рублей. Мэрия Новосибирска планировала его реализовывать по концессии.

Как отмечалось на пресс-конференции, в Новосибирске стартовал пилотный проект по созданию системы долговременного ухода (СДУ) за пожилыми людьми и инвалидами. Он включен в национальный проект «Демография». Новосибирская область вошла в число 18 регионов-участников «пилота». В России система должна быть создана к 2024 году.

Реализация первого этапа проекта в Новосибирске позволила выявить дополнительно 631 новосибирца, в том числе инвалидов старше 18 лет, нуждающихся в социальных услугах. В этом году в городе планируется обеспечить 900 человек полноценной системой долговременного ухода на дому.

По данным мэрии, по состоянию на 30.06.2020 года в Новосибирске проживают 224 497 человек старше 65 лет, 7 505 человек находятся на обслуживании, в том числе 7 108 человек — на надомном, 396 человек — на полустационарном, 348 человек получают услуги сиделки, 300 горожанам пересмотрена индивидуальная программа предоставления социальных услуг.

Фото: pixabay.com, автор- truthseeker08