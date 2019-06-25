Гарантийный фонд предоставил поручительства на 690,3 млн рублей

Гарантийный фонд Новосибирской области предоставляет поручительства в рамках реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию». В 2019 году фонду при сотрудничестве с банками предстоит освоить 6,2 млрд рублей. В связи с невысокими темпами реализации этого показателя представители фонда совершенствуют свои продукты, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга.

Отмечается, что последние изменения произошли с дополнительными программами по предоставлению поручительств по кредитным договорам. Теперь фонд предоставляет поручительство для начала инвестиционного кредитования сроком до 12 месяцев по кредитным договорам от 50 млн рублей со сниженной ставкой по вознаграждению фонда до 0,5% годовых. Еще одна возможность ― поручительство на инвестиционные цели сроком не более половины срока кредита, снижена ставка по вознаграждению Фонда до 0,75% годовых.

Сейчас на рассмотрении решения банка ожидают 22 кредита на общую сумму свыше 821,8 млн рублей. Сумма поручительств составит 325 млн рублей.

Для исполнения положений федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в полном объеме необходимо предоставить кредитов в объёме не менее 6 млрд рублей ежегодно. Его реализация входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: пресс-служба регионального минпромторга