Совокупный портфель просроченной задолженности россиян превысил 852 миллиона рублей

Согласно данным БКИ «Эквифакс» по состоянию на 30 апреля 1019 года россияне допустили дефолтную просрочку (90 и более дней) по 10,7 млн договоров на общую сумму 852,8 млрд рублей. В данную статистику включены все виды банковских продуктов, а также данные микрофинансовых организаций, сообщили в пресс-службе Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств (НАПКА).

Отмечается, что доля количества неработающих кредитов по рынку составляет в 15%. По продуктам разбивается следующим образом: МФО 35%, потребительские кредиты 18%, кредитные карты 8%, автокредиты 7,3% и ипотека 1,7%.

Эксперты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатели качества кредитного портфеля несколько улучшились. Портфель просроченной задолженности в количественном выражении за год сократился на 2 п.п., а в денежном выражении потерял 5 п.п. Снижение как числа, так и суммы «плохих долгов» отмечается в сегментах потребительского кредитования, автокредитования и кредитных карт. Просроченная задолженность по ипотеке и микрофинансовым займам демонстрирует устойчивый рост.

— На текущий период 50% семей в России так или иначе обременены кредитами и, к сожалению, в современных реалиях существует риск выхода какой-то доли из них на просроченную задолженность. Касаясь вопроса возможного риска, то чуть более 10% имеют доход ниже 50 тыс. рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более 50% от своего ежемесячного дохода. Средний просроченный долг варьируется в пределах 70-80 тыс. рублей. По нашей статистике, порядка 47% ссылаются на то, что не могут обслуживать долг по причине финансовых трудностей, ещё 30% сказали о падании уровня доходов, 20% пожаловались на серьёзную долговую нагрузку. Все эти причины носят объективный характер и отражают общую ситуацию на рынке, — говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Фото: pixabay.com, автор- nattanan23