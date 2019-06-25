Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Совокупный портфель просроченной задолженности россиян превысил 852 миллиона рублей

50% семей в России так или иначе обременены кредитами.
  • 25/06/2019, 13:32
Совокупный портфель просроченной задолженности россиян превысил 852 миллиона рублей

Согласно данным БКИ «Эквифакс» по состоянию на 30 апреля 1019 года россияне допустили дефолтную просрочку (90 и более дней) по 10,7 млн договоров на общую сумму 852,8 млрд рублей. В данную статистику включены все виды банковских продуктов, а также данные микрофинансовых организаций, сообщили в пресс-службе Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств (НАПКА).

Отмечается, что доля количества неработающих кредитов по рынку составляет в 15%. По продуктам разбивается следующим образом: МФО 35%, потребительские кредиты 18%, кредитные карты 8%, автокредиты 7,3% и ипотека 1,7%.

Эксперты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатели качества кредитного портфеля несколько улучшились. Портфель просроченной задолженности в количественном выражении за год сократился на 2 п.п., а в денежном выражении потерял 5 п.п. Снижение как числа, так и суммы «плохих долгов» отмечается в сегментах потребительского кредитования, автокредитования и кредитных карт. Просроченная задолженность по ипотеке и микрофинансовым займам демонстрирует устойчивый рост.

— На текущий период 50% семей в России так или иначе обременены кредитами и, к сожалению, в современных реалиях существует риск выхода какой-то доли из них на просроченную задолженность. Касаясь вопроса возможного риска, то чуть более 10% имеют доход ниже 50 тыс. рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более 50% от своего ежемесячного дохода. Средний просроченный долг варьируется в пределах 70-80 тыс. рублей. По нашей статистике, порядка 47% ссылаются на то, что не могут обслуживать долг по причине финансовых трудностей, ещё 30% сказали о падании уровня доходов, 20% пожаловались на серьёзную долговую нагрузку. Все эти причины носят объективный характер и отражают общую ситуацию на рынке, — говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Фото: pixabay.com, автор- nattanan23

Популярное с сайта

Новосибирские овощеводы диверсифицируют производство

Новосибирские овощеводы диверсифицируют производство

25/06/2019, 12:21
На площади около 7 га в тепличном комбинате «Новосибирский» началось создание розария.

ПГК увеличила объем перевозок черных металлов в 2,5 раза

25/06/2019, 11:25
Отгрузку своей продукции увеличили предприятия в Кемеровской области.
Жизнь в Сибири по-прежнему дешевле, чем в среднем по стране

Жизнь в Сибири по-прежнему дешевле, чем в среднем по стране

25/06/2019, 11:01
К такому выводу пришли экономисты Сибирского ГУ Банка России.

Актуальный разговор

Эхо далекого прибоя

Эхо далекого прибоя

Все материалы
Новости

Студенты НГТУ НЭТИ разработали программу для управления «умными теплицами»

25/06/2019, 16:12

Спорный закон о делегировании приняли в двух чтениях

25/06/2019, 13:53

Гарантийный фонд предоставил поручительства на 690,3 млн рублей

25/06/2019, 13:24

«ЭЛСИБ» заключил контрактов на 5,9 млрд руб

25/06/2019, 12:46

FASHIONSTAR-Сибирь впервые пройдет в Новосибирске

25/06/2019, 12:25

Новосибирские овощеводы диверсифицируют производство

25/06/2019, 12:21

ПГК увеличила объем перевозок черных металлов в 2,5 раза

25/06/2019, 11:25

Жизнь в Сибири по-прежнему дешевле, чем в среднем по стране

25/06/2019, 11:01

Преемник Александра Караськова приступил к депутатским обязанностям

25/06/2019, 10:53

Долги по зарплате «Сибнефтегеофизики» закроют к августу

25/06/2019, 10:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска