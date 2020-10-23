Гараж мэрии поработает для врачей

Мэрия Новосибирска намерена предоставить медучреждениям города легковые автомобили из своего гаража для доставки участковых врачей к больным на дом. Об этом глава города Анатолий Локоть заявил в ходе еженедельной пресс-конференции. Пока по словам мэра речь идёт только о поликлинике №1, куда будут ежедневно выделяться два автомобиля из гаража мэрии

— Дал поручение нашему хозуправлению посмотреть, насколько активно мы можем поучаствовать и помочь лечебным учреждениям в обеспечении участковых врачей транспортом, —сообщает мэр. — Поддержка будет оказана нашей 1-й поликлинике, у неё достаточно большая территория, где работают врачи. С понедельника легковые автомобили из гаража мэрии будут ежедневно отправляться обслуживать наших врачей. Это на сегодняшний день — болевая точка, транспорта не хватает.

В перспективе, по словам мэра, автоподдержка муниципалитетом медучреждений может быть усилена. В настоящий момент уже определён график работы делегированных в медучреждение водителей.

— Если будут потребности, будем рассматривать дополнительные заявки, — говорит глава города. — В ежедневном режиме будут разные водители, разные автомобили. Будет примерно такой режим: день работают с врачами, затем эти автомобили будут становиться на профилактику, обработку дезинфицирующими средствами, а на следующий день будут предоставляться другие автомобили.

По информации мэрии Новосибирска, её гараж в настоящее время насчитывает 415 легковых автомобилей. Такое количество автомашин, используемых преимущественно для доставки чиновников мэрии на работу и обратно домой неоднократно становилось поводом для критики со стороны представителей несистемной оппозиции. При этом, как ранее сообщал глава нынешний глава города, по сравнению с периодом работы в должности градоначальника Владимира Городецкого, автопарк претерпел сокращение.

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